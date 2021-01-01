Шанс, що Україні днями буде передано зброю, щоб самій закрити небо, понад 90%, – Грозєв

В цьому переконаний болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв. Він наголосив, що постачання такої зброї Україні – "це дуже реально".На його думку, мешканці інших країн здебільшого не розуміють, що від Росії походить довгострокова загроза, і не лише для України. Натомість політики знають це, але бояться розсердити свій електорат.Я думаю, що шанс, що зброя буде днями передана Україні, щоб самій закрити небо, – більше ніж 90%. Шанс, що НАТО активно втрутиться, щоб закрити небо – менше 40%,– сказав Грозєв.Він переконаний, що в усьому світі потрібно об'єднувати людей навколо заклику встановити безполітну зону над Україною.