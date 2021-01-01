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Шанс, що Україні днями буде передано зброю, щоб самій закрити небо, понад 90%, – Грозєв

Головна / Війна з московитами 10-мар, 2022, 09:329 prov 0
Країни НАТО мали встановити безпольотну зону над Україною. Однак найближчим часом Україна може отримати зброю, яка допоможе їй "закрити небо" самостійно, без залучення західних країн.
В цьому переконаний болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв. Він наголосив, що постачання такої зброї Україні – "це дуже реально".
На його думку, мешканці інших країн здебільшого не розуміють, що від Росії походить довгострокова загроза, і не лише для України. Натомість політики знають це, але бояться розсердити свій електорат.
Я думаю, що шанс, що зброя буде днями передана Україні, щоб самій закрити небо, – більше ніж 90%. Шанс, що НАТО активно втрутиться, щоб закрити небо – менше 40%,
– сказав Грозєв.
Він переконаний, що в усьому світі потрібно об'єднувати людей навколо заклику встановити безполітну зону над Україною.
24tv.ua.
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