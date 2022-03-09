«Дірки» у постачанні російських військ в Україні будуть дедалі більшими - Bellingcat
У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться.
Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.
«Абсолютно згодний, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні», - сказав він.
Грозєв підкреслив, що ці «дірки» ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.
«Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали і зараз це бачимо наочно», - наголосив журналіст-розслідувач.
Водночас він не виключив найближчими днями нових атак росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там «несподіванку».
«Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде», - наголосив Грозєв.
Як повідомлялося, 24 лютого президент росії путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
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