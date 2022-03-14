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Лише 38 людей перейшли на сторону Росії, – МВС

Війна з московитами 14-мар, 2022, 09:089 prov 2

За час повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, лише 38 людей перейшли на сторону Росії. Зокрема проти них вже відкрили справи.

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів радник очільника МВС Вадим Денисенко. Відповідну інформацію він оприлюднив вранці 14 лютого – на 19 день війни, яку Росія почала проти України.

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Станом на вчора на ранок (мовиться про 13 березня – 24 канал) відкрито всього 38 проваджень по державній зраді. По суті, лише 38 людей за 17 днів війни перейшли на сторону ворога,
– пояснив Денисенко.
Посадовець пояснив, що Росія у нашій країні ніде не може знайти не те що "мера", а навіть секретаря міськради чи секретаря комісії, який би перейшов на сторону ворога.
"Приклад Мелітополя показує, що вони знайшли просто депутатку. І ми розуміємо, що це людина, яка з георгіївськими стрічками після 2014 року ходила", – пригадав радник міністра внутрішніх справ.
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