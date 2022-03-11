У МВС прокоментували обстріл росіянами села в Білорусі

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі українських телеканалів оприлюднив термінову інформацію про провокаційну атаку російської авіації на Білорусь.«Російське керівництво робить усе можливе, аби втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні. По суті Білорусь вже втягнута у розв’язування агресії проти України шляхом надання своєї території для російських військ, лікування поранених, транзиту авіації, пусків ракет. Однак черговою червоною лінією є надання військ для безпосередньої участі в агресії проти України», — сказав Євген Єнін.Як повідомляв «Вечірній Київ», сьогодні, 11 березня, російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по селу Копані (Білорусь).