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У МВС прокоментували обстріл росіянами села в Білорусі

Війна з московитами 11-мар, 2022, 20:059 prov 0


Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі українських телеканалів оприлюднив термінову інформацію про провокаційну атаку російської авіації на Білорусь.
«Російське керівництво робить усе можливе, аби втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні. По суті Білорусь вже втягнута у розв’язування агресії проти України шляхом надання своєї території для російських військ, лікування поранених, транзиту авіації, пусків ракет. Однак черговою червоною лінією є надання військ для безпосередньої участі в агресії проти України», — сказав Євген Єнін.
Як повідомляв «Вечірній Київ», сьогодні, 11 березня, російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по селу Копані (Білорусь).
Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»
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