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Росія використовує білоруські аеродроми у війні проти України: за день вилітали до 20 літаків – CNN

Війна з московитами / Україна і світ 11-мар, 2022, 10:339 prov 0


Російські окупанти використовують територію Білорусі як плацдарм для вильотів авіації, яка бомбардує українські міста та житлові будинки в них. За один день злітали до 20 літаків.
Про це пише CNN. Російську авіацію фіксували радари НАТО.
Так, система радіовиявлення AWACS щодня фіксує злети МіГ-29 із білоруських аеродромів. В один із днів було зафіксовано зльоти до 20 літаків.
Також регулярно над територією Білорусі літають російські літаки-розвідники, здатні фіксувати активність повітря в радіусі до 500 км
news.obozrevatel.com.
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