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Польща готова передати винищувачі Україні, але є умови

Війна з московитами 08-мар, 2022, 22:279 prov 25
Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, але просить у США надати літаки на заміну.
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, опублікованій у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".
"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві.
У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями. 
"Польща готова негайно встановити умови покупки літаків", - йдеться у заявію
Польський уряд також просить інших союзників по НАТО, у яких на озброєнні є літаки МіГ-29, діяти так само.
Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. 
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