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Росія стрімко втрачає військову техніку в Україні, - CNN

Війна з московитами 09-мар, 2022, 09:549 prov 0
За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу.
Як повідомили джерела телеканалу в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.
За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.
Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.
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