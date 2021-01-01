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В Україні націоналізують все майно РФ: Рада готує закоронпроєкт

Головна / Війна з московитською нечистю 02-мар, 2022, 18:489 prov 3
Все майно Росії перейде у власність України.
У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який дась можливість націоналізувати майно РФ в  Україні.
Про це йдеться на сайті ВР.
"Необхідно націоналізувати все майно, об’єкти, кошти та вклади агресора, які знаходяться на території України» - Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом.

Наразі Комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроектом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України", - йдеться в повідомленні.
ТСН.
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