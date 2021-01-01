В Україні націоналізують все майно РФ: Рада готує закоронпроєкт

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який дась можливість націоналізувати майно РФ в Україні.Про це йдеться на сайті ВР."Необхідно націоналізувати все майно, об’єкти, кошти та вклади агресора, які знаходяться на території України» - Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвиткуКомітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом.Наразі Комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроектом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України", - йдеться в повідомленні.