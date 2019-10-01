Рівне:

Сьогодні на Рівненщині працюватиме медичний Комітет Верховної Ради

Рівненська область 07-жов, 2019, 09:119 prov 0
7 жовтня Рівненщину відвідає Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
В рамках виїзного засідання народні депутати ознайомляться з роботою серцево-судинного центру, створеного на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. Оглянуть роботу відділення інтервенційної радіології (рентгено-хірургічний блок) (орієнтовно 11.30).
Після цього, близько 13.00, Комітет відвідає Рівненський обласний протипухлинний центр.
Потому, в облдержадміністрації відбудеться засідання Комітету ВРУ (каб.601). Початок – о 15.30. Засідання транслюватиметься онлайн – на сторінці Фейсбук та на YouTube-каналі Рівненської ОДА.
Прес служба РОДА.
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