Сьогодні на Рівненщині працюватиме медичний Комітет Верховної Ради

Рівненська область 07-жов, 2019, 09:119 prov 0

7 жовтня Рівненщину відвідає Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

В рамках виїзного засідання народні депутати ознайомляться з роботою серцево-судинного центру, створеного на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. Оглянуть роботу відділення інтервенційної радіології (рентгено-хірургічний блок) (орієнтовно 11.30).

Після цього, близько 13.00, Комітет відвідає Рівненський обласний протипухлинний центр.

Потому, в облдержадміністрації відбудеться засідання Комітету ВРУ (каб.601). Початок – о 15.30. Засідання транслюватиметься онлайн – на сторінці Фейсбук та на YouTube-каналі Рівненської ОДА.

Прес служба РОДА.

