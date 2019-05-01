Рівне:

Бюджетний Комітет Верховної Ради України погодив перелік доріг Рівненщини, які будуть ремонтуватися у 2019 році.

Рівненська область 16-травня, 2019, 09:109 prov 0
Бюджетний Комітет Верховної Ради України погодив перелік доріг Рівненщини, які будуть ремонтуватися у 2019 році.
Бюджетний Комітет Верховної Ради України погодив перелік доріг Рівненщини, які будуть ремонтуватися у 2019 році.

Тиждень тому погодження отримали в Укравтодорі.
Про це розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір, який разом з керівником управління дорожнього господарства Віталієм Кардашем представили у Києві об’єкти на фінансування.
«Усього в переліку 72 об’єкти доріг місцевого значення Рівненської області. На їх ремонт і будівництво цьогоріч з держбюджету спрямують 350 мільйонів гривень. З цього переліку 24 ділянки нові, решта доріг - 48 – будуть дофінансовані, розпочаті минулого року», - зазначив Віталій Ундір.
Він додав, що Комітет також погодив перелік об’єктів, які фінансуватимуть за залишки коштів, отриманих у рамках митного експерименту, на кінець 2018 року. Це понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, відремонтують частину автошляху М-25 – від Костополя на Сарни.
За словами начальника управління дорожнього господарства Віталія Кардаша, вже з наступного тижня дорожники можуть приступити до виконання робіт.
Похожие новости
Для Рівненщини додали 44 мільйони на ремонт доріг
Головна, Рівненська область

Для Рівненщини додали 44 мільйони на ремонт доріг

Влада та громадськість Рівненщини прагнуть спрямувати кошти від перевикона ...
Головна » Рівненська область

Влада та громадськість Рівненщини прагнуть спрямувати кошти від перевикона ...

Схвалено проект тристоронньої угоди регіонального розвитку Рівненщини на 20 ...
Головна » Рівненська область

Схвалено проект тристоронньої угоди регіонального розвитку Рівненщини на 20 ...

Дороги Рівненщини потребують ремонту
Головна » Рівненська область

Дороги Рівненщини потребують ремонту

Що будуватимуть на Рівненщині за 74 мільйони гривень?
Головна » Рівненська область

Що будуватимуть на Рівненщині за 74 мільйони гривень?

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору