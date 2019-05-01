Бюджетний Комітет Верховної Ради України погодив перелік доріг Рівненщини, які будуть ремонтуватися у 2019 році.Тиждень тому погодження отримали в Укравтодорі.Про це розповів перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір, який разом з керівником управління дорожнього господарства Віталієм Кардашем представили у Києві об’єкти на фінансування.«Усього в переліку 72 об’єкти доріг місцевого значення Рівненської області. На їх ремонт і будівництво цьогоріч з держбюджету спрямують 350 мільйонів гривень. З цього переліку 24 ділянки нові, решта доріг - 48 – будуть дофінансовані, розпочаті минулого року», - зазначив Віталій Ундір.Він додав, що Комітет також погодив перелік об’єктів, які фінансуватимуть за залишки коштів, отриманих у рамках митного експерименту, на кінець 2018 року. Це понад 11 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, відремонтують частину автошляху М-25 – від Костополя на Сарни.За словами начальника управління дорожнього господарства Віталія Кардаша, вже з наступного тижня дорожники можуть приступити до виконання робіт.