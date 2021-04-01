Автор відомого фільму "Страсті Христові" Мел Гібсон - обіцяє продовження фільму вже цієї весни

У дні Великого Посту варто подивитися фільм Мела Гібсона – «Страсті Христові», у якому розповідається про останній день Христа. Мел Гібсон після пережитої серйозної хвороби, від якої ледве повернувся до життя, особливо запалився ідеєю особистого написання сценарію і сам зняв відомий шедевр. Найбільше режисер в сценарії використав Євангеліє від Іоана, оскільки цей учень один з 12-ти був до кінця життя Ісуса на Землі, та помер своєю смертю у глибокій старості. Актори у фільмі розмовляють староєврейською арамейською мовою, яка була мовою Ісуса Христа, бо Він розмовляв на Галілейському діалекті під час свого земного служіння. Мел Гібсон вважав, що всі й так знають, про що йдеться, та все ж його вмовили додати субтитри.



Але, згодом фільм набрав шаленної популярності і був перекладений на різні мови світу. Фільм зробив акторів не лише всесвітньовідомими, а й заможними. «Страсті Христові» вважається найкасовішим фільмом, так як бюджет його становив $30 млн., а зібрав він у прокаті - 622 млн. доларів. Фільм заборонений в Кувейті і Бахрейні. Час від часу виникали скандали та суперечки за деякі сцени. Так Мел Гібсон погодився не озвучувати вигук первосвященика Кайяфи на суді у Понтія Пилата - «Кров Його на нас і на нащадках наших!», які взяті з Євангелії (Мф.27: 25), щоб не показувати іудеїв винуватцями смерті Ісуса.







Фільм і нині тримає першу сходинку у рейтингу самих дискусійних фільмів в історії кіно (журнал «Entertainment Weekly»).

Як відомо, - насьогодні тема Християнства є найпоширенішою в світі в різних напрямках: фільми, мистецтво, література, культура, живопис і т.д. Також відомий американський кінорежисер та актор заявив, що працює над продовженням фільму і вже весною 2021 року очікується вихід продовження відомої драми. Фільм і нині тримає першу сходинку у рейтингу самих дискусійних фільмів в історії кіно(журнал «Entertainment Weekly»).Як відомо, - насьогодні тема Християнства є найпоширенішою в світі в різних напрямках: фільми, мистецтво, література, культура, живопис і т.д. Також відомий американський кінорежисер та актор заявив, що працює над продовженням фільму і вже весною 2021 року очікується вихід продовження відомої драми.

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Світлана Коток.