Пурім - найбільш значуща подія в єврейській історії

За значущістю, події описані в книзі Естер, євреї прирівнюють до подій отримання Тори на горі Синай. Тобто це дуже важливі події. У Талмуді висловлюється думка, що коли всі книги пророків і Писання будуть забуті, книга Естер не забудеться і свято Пурим не втратить свого значення, оскільки це драматична подія спасіння єврейського народу від абсолютного винищення 2400 років тому. Ворог дуже часто повставав на євреїв, однак, ця історія є апогеєм ненависті до Божого народу.

Ця подія описана в Біблії в «Книзі Естер», а також в історичних хроніках, які дуже ретельно подали історію, коли придворний блазень і аферист - Гаман, який хотів зробити переворот і посісти престол - повстав проти народу Бога Живого





Слово «Пурим» означає «жереб», тому що саме цей метод використовував злочинний Гаман, щоб визначити день для винищення єврейського народу в областях Персії, де вони проживали. «Пурим» вказує на те, як дуже погана ситуація обертається на абсолютно протилежну по великої волі Бога (Естер 9:1). Пурим присвячений чудесному порятунку євреїв від страти в Перському царстві 2400 років тому.

Дата Пуріму непостійна. Вона залежить від фатального жереба і доводиться на 14 число єврейського місяця адара.

Пурим - це веселе іудейське свято, в яке прийнято веселитися, красиво одягатися і їсти солодкі трикутні пиріжки.

У 2024 році Пурим відзначають 23-24 березня. При цьому дати в єврейському календарі змінюються ввечері після заходу Сонця.

У цей день всім дарують «вуха Гамана», трикутне печиво з солодкою начинкою (зазвичай – з маком або варенням), які названі хоменташн. Пурім – це час радості й святкування для євреїв по всьому світу – час дарувати подарунки тим, хто в потребі, і час веселитися. Сучасне свято покрите різними нашаруваннями. Традиційно люди надягають химерні костюми – або на івриті лехітхапесс. Це івритське слово пов’язане з ідеєю хованок – маскування, щоб інші не знайшли тебе. Але, насправді, історія дуже трагічна, бо для євреїв настав такий час, коли їм міг допомогти лише один Бог.

Під час свята Пурим потрібно прочитати всю книгу Естер.

Головна частина святкування – публічне читання книги Естер (з сувої) під час вечірньої та ранкової молитви в синагозі.



Небажане ім’я

Коли під час свята Пурим йде читання сувою Тори, при проголошенні читцем імені Гамана присутні підіймають шум тупанням ніг, свистом, спеціальними тріскачками тощо, висловлюючи таким чином ненависть і презирство до лиходія. До речі, таке ім’я повністю викоренене з практики.

Прототипом такої форми вираження презирства є введений французькими й німецькими євреями в XIII столітті звичай бити одним об інший двома каменями, на яких написано ім’я Гамана, до тих пір, поки ім’я не стиралася (відповідно до біблійного припису «…то зітреш пам’ять Амалика…» (Повторення Закону 25:19). Звичай доручати дітям шуміти тріскачкою був здавна прийнятий і в інших країнах. Рабини, однак, неодноразово протестували проти такої непристойної поведінки в синагозі. Це чудовий привід прочитати повністю книгу Естер. Вона не особливо велика і читається близько 30 хвилин. Так ви отримаєте повну панораму розповіді. Книга містить лише 167 віршів, що менше, ніж найдовший Псалом 118, який містить 176 віршів.Коли під час свята Пурим йде читання сувою Тори, при проголошенні читцем імені Гамана присутні підіймають шум тупанням ніг, свистом, спеціальними тріскачками тощо, висловлюючи таким чином ненависть і презирство до лиходія. До речі, таке ім’я повністю викоренене з практики.Прототипом такої форми вираження презирства є введений французькими й німецькими євреями в XIII столітті звичай бити одним об інший двома каменями, на яких написано ім’я Гамана, до тих пір, поки ім’я не стиралася (відповідно до біблійного припису «…то зітреш пам’ять Амалика…» (Повторення Закону 25:19). Звичай доручати дітям шуміти тріскачкою був здавна прийнятий і в інших країнах. Рабини, однак, неодноразово протестували проти такої непристойної поведінки в синагозі.

Гаман – потомствений ворог євреїв. Цей лиходій, який замислив знищити весь народ, керувався не просто гнівом, а древньою ворожнечею, яка жила в крові його предків. Гаман за походженням амалик і нащадок царя Агага, якого не знищив цар Саул. І хоча пророк Самуїл вразив цього нечестивого царя, його нащадки вижили. Мордехай же – це нащадок царя Саула. Цар Саул не зміг виконати інструкції Бога і вбити царя Агага, тому Бог відтворює цю ситуацію пізніше, в Персії.

Дух антисемітизму Амалика підіймає свою потворну голову в Гамані, а Дух Божий наповнює іншого нащадка Кіса, щоб замкнути коло і покінчити з ним. Гаман представляється в образі першої людини, яка задумала геноцид за національною ознакою. Саме з цієї історії починається голокост.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Гаман дізнається свою долю»

«Батькам реформаторам» не сильно подобалася книга Естер за те, що вона вийшла заміж за язичницького царя, тому ця оповідь збереглася лише в Старому Заповіті.

Мартін Лютер у середньовіччі, перекладуючи Біблію не включив її у свій переклад Біблії німецькою мовою. Також Кальвін не написав коментарів по цій книзі й не сказав жодної проповіді. Однак інші служителі бачили в ній цінність: Меттью Генрі пише: «Хоча ім’я Боже не видно, але Його рука видна». «Книга Естер – Повість Провидіння», так називав її доктор Пірсон. Давньоєврейський текст книги Естер дійшов в більшій кількості списків, «ніж будь-яка інша частина Старого Завіту».

Повага до книги Естер була настільки великою серед юдеїв, що кожна сім’я прагнула мати її рукописний текст для запропонованого Талмудом читання під час свята Пурим; це призвело до появи величезної кількості окремих рукописів книги, безліч з яких були багато ілюстровані мініатюрами й містилися в спеціальні ящики зі золота і срібла.

Звичайний образ захисника народу – чоловік. Але в цій книзі, головною захисницею всього народу є молода дівчина з незнатного роду, яка виховувалася без батька і матері. Ім’я Естер – перське, що означає "зірка". Її єврейське ім’я було Хадасса – дерево мирта. Будучи слухняною, Естер (або Хадасса) тримала в секреті своє походження і відкрила його тільки в найкритичніший момент свого чоловіка царя, щоб врятувати весь свій народ.

Артаксеркс є відомою історичною особою «Батькам реформаторам» не сильно подобалася книга Естер за те, що вона вийшла заміж за язичницького царя, тому ця оповідь збереглася лише в Старому Заповіті.Мартін Лютер у середньовіччі, перекладуючи Біблію не включив її у свій переклад Біблії німецькою мовою. Також Кальвін не написав коментарів по цій книзі й не сказав жодної проповіді. Однак інші служителі бачили в ній цінність: Меттью Генрі пише: «Хоча ім’я Боже не видно, але Його рука видна». «Книга Естер – Повість Провидіння», так називав її доктор Пірсон. Давньоєврейський текст книги Естер дійшов в більшій кількості списків, «ніж будь-яка інша частина Старого Завіту».Повага до книги Естер була настільки великою серед юдеїв, що кожна сім’я прагнула мати її рукописний текст для запропонованого Талмудом читання під час свята Пурим; це призвело до появи величезної кількості окремих рукописів книги, безліч з яких були багато ілюстровані мініатюрами й містилися в спеціальні ящики зі золота і срібла.Звичайний образ захисника народу – чоловік. Але в цій книзі, головною захисницею всього народу є молода дівчина з незнатного роду, яка виховувалася без батька і матері. Ім’я Естер – перське, що означає "зірка". Її єврейське ім’я було Хадасса – дерево мирта. Будучи слухняною, Естер (або Хадасса) тримала в секреті своє походження і відкрила його тільки в найкритичніший момент свого чоловіка царя, щоб врятувати весь свій народ.



По-грецьки його ім’я звучить Ксеркс. Історики пишуть про нього, як про людину, яка легко піддається впливу, що навіть простий самозванець-бродяга зумів на нього повпливати, тому він так близько до себе підпустив підступного Гамана, що навіть не бачив паралельно замаху на переворот проти нього. Він відомий в історії тим, що змусив бичувати море (300 ударів) за те, що вибухнула буря і зруйнувала міст через протоку Геллеспонт, і його армія не змогла пройти. Також в хроніках згадується, що він приготував величезне частування на честь свого ім'я, (історики допускають, що можливо це було його День народження). Було витрачено масу коштів на декорації, золотий посуд, частування. Були запрошені гості з різних кінців світу. Але саме під час того, як гуляння набрало обертів почалася сильна злива, яка йшла 3 доби. Тоді розлючений цар наказав усьому війську вистрелити в небо стрілами, які завдали шкоди своєму ж населенню. По-грецьки його ім’я звучить Ксеркс. Історики пишуть про нього, як про людину, яка легко піддається впливу, що навіть простий самозванець-бродяга зумів на нього повпливати, тому він так близько до себе підпустив підступного Гамана, що навіть не бачив паралельно замаху на переворот проти нього. Він відомий в історії тим, що змусив бичувати море (300 ударів) за те, що вибухнула буря і зруйнувала міст через протоку Геллеспонт, і його армія не змогла пройти. Також в хроніках згадується, що він приготував величезне частування на честь свого ім'я, (історики допускають, що можливо це було його День народження). Було витрачено масу коштів на декорації, золотий посуд, частування. Були запрошені гості з різних кінців світу. Але саме під час того, як гуляння набрало обертів почалася сильна злива, яка йшла 3 доби. Тоді розлючений цар наказав усьому війську вистрелити в небо стрілами, які завдали шкоди своєму ж населенню.

Персія часів Артксеркса

Події в книзі повністю змінюють ставлення до юдеїв

Книга починається з того, що представники народу Ізраїльського знаходяться на «напівпартизанському положенні», вони приховують своє походження (Естер 2:20). Але книга закінчується тим, що всі хочуть приєднатися до народу Божого і називатися юдеями (Естер 8:17).