Рівне:

Дубенчанин вчинив грабіж, назвавшись працівником правоохоронного органу

Рівненська область 21-січ, 2019, 20:019 prov 0
Дубенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 29-річного жителя міста Дубно у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите заволодіння чужим майном, тобто – грабіж).
За клопотанням слідчого поліції, погодженого прокуратурою, 18.01.2019 судом застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Так, 17 січня 2019 року опівдні неодноразово судимий житель м. Дубно, представившись працівником правоохоронного органу, змусив жительку міста відчинити двері квартири, після чого пограбував її, вирвавши з рук мобільний телефон. Після вчинення злочину зловмисник поспіхом зник.
Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців грабіжника було затримано того ж дня «за гарячими слідами».
У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії, необхідні для скерування обвинувального акта до суду.
Згідно із Законом зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури.
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