Рівне:

Створення та просування сайтів

8 років за ґратами за вбивство співпляшника

Рівненська область / Новини регіону 28-май, 2022, 07:589 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської окружної прокуратури Рівненський районний суд визнав винним в умисному вбивстві 37-річного жителя цього ж району (ч. 1 ст. 115 КК України).
Так, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що в березні 2021 року житель с. Зоря в орендованій квартирі з випадковим знайомим розпивали алкоголь. В ході застілля у чоловіків виник конфлікт. Потерпілий почав погрожувати ножем та вимагати в обвинуваченого повернення боргу іншій особі. Господар забрав у гостя ніж, наніс йому сім ножових поранень та пішов спати. Мертвого чоловіка з ножем у спині на балконі квартири виявила через кілька годин співмешканка обвинуваченого.
Він сам, через надмірну кількість випитого, мало що пам’ятає з подій того вечора, проте в ході судового розгляду свою вину визнав.
Суд призначив чоловікові покарання – 8 років позбавлення волі.
На даний час рішення законної сили ще не набрало, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
11 років за ґратами проведе чоловік за вбивство односельця, який не позичив йому гроші на випивку
Рівненська область / Кримінал

11 років за ґратами проведе чоловік за вбивство односельця, який не позичив йому гроші на випивку

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду
Рівненська область / Новини регіону

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду

Рівнянин, який «зливав» інформацію ворогу, проведе за ґратами 13 років
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Рівнянин, який «зливав» інформацію ворогу, проведе за ґратами 13 років

39-річний чоловік, в гаражному приміщенн розбещував неповнолітню
Рівненська область / Новини регіону

39-річний чоловік, в гаражному приміщенн розбещував неповнолітню

Братовбивцю засуджено до 7 років позбавлення волі
Головна / Рівненська область

Братовбивцю засуджено до 7 років позбавлення волі

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору