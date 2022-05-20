8 років за ґратами за вбивство співпляшника

Так, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що в березні 2021 року житель с. Зоря в орендованій квартирі з випадковим знайомим розпивали алкоголь. В ході застілля у чоловіків виник конфлікт. Потерпілий почав погрожувати ножем та вимагати в обвинуваченого повернення боргу іншій особі. Господар забрав у гостя ніж, наніс йому сім ножових поранень та пішов спати. Мертвого чоловіка з ножем у спині на балконі квартири виявила через кілька годин співмешканка обвинуваченого.
Він сам, через надмірну кількість випитого, мало що пам’ятає з подій того вечора, проте в ході судового розгляду свою вину визнав.
Суд призначив чоловікові покарання – 8 років позбавлення волі.
На даний час рішення законної сили ще не набрало, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.