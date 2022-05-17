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Рівнянин, який «зливав» інформацію ворогу, проведе за ґратами 13 років

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 17-май, 2022, 08:439 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури рівнянина засуджено за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) до 13 років позбавлення волі.
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, на виконання завдання представника правоохоронного органу РФ, ще з жовтня минулого року збирав та за допомогою інтернет месенджерів передавав державі-агресору інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області.
Зокрема, щодо встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.
Крім того, чоловік відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки Збройних Сил України із м. Рівне в напрямку м. Київ, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті та обороні територіальної цілісності України.
Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та Управління СБУ в Рівненській області, які і проводили досудове розслідування.
У суді обвинувачений свою вину визнав.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури/

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