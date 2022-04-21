39-річний чоловік, в гаражному приміщенн розбещував неповнолітню

За публічного обвинувачення Рівненської окружної прокуратури суд визнав рівнянина винним у розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).
Так, у листопаді минулого року 39-річний чоловік, в гаражному приміщенні поблизу свого будинку, вчинив розпусні дії щодо своєї 13-річної сусідки.
Суд погодився із доводами прокурора, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
В суді обвинувачений розкаявся у вчиненому та визнав свою вину.
Вирок суду законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.