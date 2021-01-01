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Україна можливо створить табори для полонених військових РФ, - Арестович

Війна з московитами 06-мар, 2022, 09:369 prov 29
Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що військові Збройних сил України захопили в полон сотні російських військових. У зв'язку з цим можливе створення спеціальних таборів відповідно до норм міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Марка Фейгіна.
Арестович повідомив, що зараз частина полонених знаходяться на передових позиціях, де вони були захоплені. Оскільки доставити їх в інше місце важко через бої.
При цьому він додав, що частина полонених знаходяться в центральних органах влади, частина - в областях.
"Зараз, швидше за все, ми будемо приймати рішення, ну як, ми прийняли його заздалегідь, про централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, за всіма вимогами, яких досить багато. Ці вимоги непрості, але мова вже йде про табори, тому що для такої кількості вже табори доведеться створювати. Вже не вміщаються, як затриманих або заарештованих їх утримувати не вдається", - сказав Арестович.
rbc.ua.
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