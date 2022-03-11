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США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg

Війна з московитами 11-мар, 2022, 22:319 prov 28
За даними агентства Bloomberg, Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від США після ухвалення Сенатом законопроєкту, який включає 3,5 мільярда доларів на "поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Очікується, що пакет буде включати нові поставки 105-мм мінометів і додаткові протитанкові і зенітні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.
Один із помічників Конгресу США зазначив, що нові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.
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