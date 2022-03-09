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У Конгресі США досягли згоди щодо пакета допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів

Головна / Війна з московитами 09-мар, 2022, 15:429 prov 0
У Конгресі США досягли двопартійної згоди щодо екстреного пакета допомоги Україні обсягом 13,6 млрд євро - хоча напередодні йшлося ще про 12 млрд.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Домовленості є не тільки щодо українського пакета допомоги, а й 15,6 млрд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу та інші державні витрати.
Пакет мають схвалити до опівночі п’ятниці, 11 березня.
"Ми не можемо просто дивитися на телеекранах, що відбувається в Україні… Цей проєкт є нашою відповіддю на неспровоковану агресивну війну Росії і вторгнення в Україну", - заявила голова Комітету з асигнувань Палати представників.  
Раніше лідер більшості у Палаті представників Стені Хоєр зазначив, що у його палаті хочуть обговорити і схвалити проєкт у середу.
Нагадаємо, на початку йшлося про пакет обсягом 10 млрд доларів. Гроші планують спрямувати на потреби українців, що залишили свої домівки, постачання медикаментів і продуктів, допомогу зброєю, а також підтримку сусідніх з Україною країн-членів НАТО.
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