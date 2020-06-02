Підтримка МВФ: навіщо і на що підуть гроші?

Антикризова програма
На відміну від попередніх програм співпраці із МВФ, які були спрямовані на розвиток реформ, нова програма Stand By насамперед призначена допомогти Україні пережити коронавірусну кризу. Вона передбачає кредит у 5 млрд доларів, який наша держава отримає впродовж 18 місяців.
«Нова програма стане опорою для зусиль влади щодо подолання наслідків кризи, забезпечуючи при цьому макроекономічну стабільність і зберігаючи досягнення на сьогодні. Разом із підтримкою з боку Світового банку і Європейського союзу це допоможе задовольнити великі потреби у фінансуванні», – зауважила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Відповідно до умов програми, гроші надходитимуть частинами. До кінця 2020 року МВФ перерахує 3,5 млрд доларів, решту – наступного року. Рішення про виділення першого траншу уже ухвалене. Попередньо він мав становити 1,9 млрд доларів, однак президенту Володимиру Зеленському вдалось домовитись про збільшення суми до 2,1 млрд доларів.
«Я пояснив, що ситуація складна, і нам не вистачає грошей. І ми через великі кредити минулих часів повинні виплачувати страшенні відсотки. Тому я дуже просив і наполягав, щоб ми знайшли порозуміння й збільшили перший транш», – розповів Володимир Зеленський.
Варто зауважити, що Міжнародний валютний фонд кредитує не просто так. Раніше МВФ давав гроші Україні за виконання конкретних кроків: ухвалення пенсійної реформи (підвищення пенсійного віку), відкриття ринку землі, створення Антикорупційного суду, запуск приватизації держпідприємств тощо.
Нинішня програма стала можливою після ухвалення Верховною Радою «антиколомойського» закону, який унеможливлює повернення ПриватБанку до рук попереднього власника. Утім, інших особливих умов цього разу МВФ не висуває. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, фонд не вимагає підвищувати пенсійний вік чи ціну на газ для населення, яка наразі зафіксована на рівні 6,6 тис. грн за тисячу кубометрів.
Як зазначив прем’єр-міністр, нинішній Меморандум із МВФ передбачає розвиток тих напрямків, які передусім необхідні самій українській державі.
«Вони доволі прості, але важливі для України. Це боротьба з корупцією, це збалансована політика в бюджетній сфері. Україна, як держава, зацікавлена у впровадженні цих змін», – зазначив Денис Шмигаль.
Виплатити борги і забезпечити «соціалку»
Насамперед гроші від МВФ підуть на компенсацію дефіциту державного бюджету. За перші 5 місяців 2020 року він сягнув 47,9 млрд грн. А річні обсяги заплановані на рівні 298,4 млрд гривень, що втричі більше, ніж було закладено у першій версії держбюджету. Дефіцит зріс через спад економіки на тлі епідемії коронавірусу.
Загалом президент та уряд не підтримують політику міжнародних запозичень і неодноразово наголошували, що планують розрахуватися із боргами та в перспективі не брати іноземних кредитів. Втім, пандемія COVID-19 внесла корективи у ці плани. Як стверджують експерти, без допомоги МВФ Україні загрожував би дефолт або щонайменше – скорочення соціальних виплат.
«В першу чергу угода дозволить нам забезпечити фінансування дефіциту держбюджету. Результат, переконаний, відчує також кожний громадянин. Ми зможемо впевнено профінансувати зарплати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливих українців», – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
Крім того, гроші будуть спрямовані на фонд боротьби з коронавірусом, підтримку сфери охорони здоров’я, а також на допомогу малому та середньому бізнесу.
Також програма передбачає витрати на створення прозорого і конкурентного бізнес-середовища, а саме: фіскальні реформи і формування органу фінансових розслідувань. Кошти МВФ підуть і на зміцнення банківської системи. Зокрема, на підсилення гривні та фінансової спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо.
«Програма буде зосереджена на забезпеченні середньострокової бюджетної стійкості, збереженні незалежності центрального банку та гнучкого обмінного курсу, а також на підвищенні фінансової стабільності при відшкодуванні витрат, пов’язаних із резолюціями банків», – уточнила директорка МВФ Крісталіна Георгієва.
Окремим пунктом угоди є також фінансування антикорупційної політики і протидії відмиванню коштів та фінансовому тероризму.
Експерти наголошують, що кредит від МВФ має репутаційний бонус для України. Для інших країн світу та міжнародних організацій довіра фонду є сигналом надійності України як партнера.
«Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро», – пояснив Сергій Марченко.
Звичайно, міжнародні кредити не є панацеєю для економіки. Подолавши нинішню кризу, надалі Україна повинна покладатись на внутрішні ресурси, зокрема, через викорінення корупції, детінізацію економіки та прозору владу.