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Доступні кредити на власну справу. Як держава повертатиме заробітчан?

Актуально 27-гру, 2019, 14:009 prov 127
Наступного року відкрити бізнес в Україні стане простіше. З 1 лютого 2020 року
уряд запустить нову державну програму кредитування малого підприємництва. У Кабміні обіцяють, що ставки будуть доступними, але відрізнятимуться для нового та чинного бізнесу.
Хто і на яких умовах зможе отримати кредит, дізнавались наші експерти.

Заохотити нових підприємців
На початку грудня Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму «Повертайся та залишайся». Її мета – стимулювати появу нових підприємців та заохочувати заробітчан повертатись додому і відкривати бізнес.
«Під час своєї інавгурації я казав, що нас, українців, в усьому світі 65 мільйонів. І ви дуже потрібні нашій державі. Ваші знання, таланти та ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися додому. Ми також дуже хочемо, щоб і ті, хто опустив руки, на жаль, і планує поїхати з України, залишились», – сказав Зеленський.
Підтримувати появу нових підприємців вирішили кредитами під низькі відсотки. З лютого наступного року їх видаватимуть як під започаткування нової справи, так і під бізнес, що вже працює. Звернутися по кредит можна буде у державні банки. Щобпретендувати на підтримку держави, потрібно буде надати бізнес-план і кредитну історію.
«Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес – лише той, що працює щонайменше 12 місяців. При цьому сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат», – пояснюють в Кабміні.
Максимальна сума кредиту – 1,5 млн гривень на п’ять років. Сфери діяльності різні:
енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги або інші послуги. Ставки кредитування передбачені від 5% до 9%. Для чинного або нового бізнесу, який створить мінімум два робочі місця, уряд пропонує кредит під 5%. Для нового бізнесуабо чинного з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця, – 7%.
Для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу, – 9%.
«Я думаю, що люди мають мати можливість розвивати свій бізнес. 1,5 млн – це не такі великі гроші, щоб цим почав зловживати існуючий великий чи середній бізнес, але це можливість для людини, яка хоче щось спробувати», – зауважує міністр економіки
Тимофій Милованов.
Попри те, що програма запрацює тільки у лютому, заявку на участь вже можна подати на офіційному сайті програми (http://smeprogram.guf.gov.ua). Необхідно залишити контактні дані та зазначити, чи ви вже маєте бізнес, чи тільки починаєте свою справу.

Підтримка і контроль
Експерти кажуть, що запропоновані кредитні ставки дають можливість реально підтримати підприємців-початківців. Адже сьогодні банки видають гроші під дуже великий відсоток, у середньому – це 20-21%, і малий бізнес просто не може собі їх дозволити. Водночас попит на мікрокредитування є, і не в останню чергу завдякизаробітчанам.
«Більшість українських трудових мігрантів їде на пів року і все одно повертається в Україну. Вони отримують європейський досвід, дивляться, як ведуть бізнес там, а потімможуть запровадити його в Україні. Наприклад, попрацювавши у польського фермера, українець вже розуміє, що він може і хоче зробити в Україні. Логічно було б в цьому допомагати. До того ж, часто у заробітчан є стартовий капітал, який зараз, як правило, вкладають у нерухомість. Це добре, але не дуже сприяє економічному розвитку. Краще, щоб кошти йшли у бізнес», – зауважує заступник виконавчого директора Центру
економічної стратегії Дмитро Яблоновський.
Попри спрощені умови для отримання кредиту, держава буде ретельно стежити за цільовим використанням коштів.
«Цільове використання є критично важливим, людина братиме гроші під конкретні речі. Приміром, якщо ви хочете відкрити кав'ярню, то гроші не просто будуть видаватися вам на рахунок, а ви напишете: я хочу купити це, заплатити за це, і банк буде стежити за тим, щоб ви використовували гроші так, як заявили. Буде агентство, яке страхує кредит у разі, якщо банк не бачить кредитної історії, або бачить великі ризики», – пояснює міністр
Милованов.
Експерти кажуть, що країні критично не вистачає малого і мікробізнесу. Тож будь-яка підтримка нових підприємців піде економіці на користь. Якщо завдяки новій державній програмі хоча б частина заробітчан повернеться і замислиться відкрити свій бізнес, це вже буде маленька перемога.
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