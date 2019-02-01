Доларова свобода. Як зміняться валютні операції?

Актуально 04-лют, 2019, 11:389 prov 66

Новий закон «Про валюту», ухвалений депутатами у червні минулого року, нарешті почне діяти. З 7 лютого Нацбанк лібералізує валютний ринок, дозволяючи все, що не заборонено. Однак чи зможуть українці скористатись «валютною свободою»? Центр громадського моніторингу та контролю, з’ясував, що зміниться для громадян.



В очікуванні дозволів

Просуваючи закон «Про валюту», керівники Нацбанку наголошували, що він дозволить захистити національну економіку та фінансову систему від криз, а також забезпечить свободу валютних операцій за європейським зразком. Більшість змін, які він запроваджує, спрямовані на юридичних осіб, тобто бізнес. Утім, деякі пункти торкаються і фізичних осіб. Зокрема, це можливість купувати валюту онлайн та вкладати гроші за кордон без ліцензії.

Також 2019 року почала діяти постанова НБУ, що надає право фінустановам обмінювати валюту через банкомати. «Меню платіжного пристрою повинно містити інформацію про курс купівлі-продажу готівкових іноземних валют та повідомлення для фізичної особи-нерезидента про можливість здійснення зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях у касі того банку, тієї фінансової установи, яким належить платіжний пристрій, за умови наявності квитанції/чека банкомата», – йдеться у постанові.

Досі українські банки такої послуги не надавали і поки не збираються змінювати свою політику. Винятком хіба є RwS банк, який минулого року встановив банкомати із продажу валюти в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Утім, обмінний курс у них значно відрізняється від середньоринкового, тож для споживачів користуватись таким сервісом невигідно.

Щодо обміну валюти онлайн, то раніше така опція була доступна в інтернет-банкінгу Приватбанку. Після націоналізації установи послугу закрили. Інші ж банки не поспішали запроваджувати онлайн-обмінник, з одного боку, через відсутність державного регулювання, з іншого – через потребу розробки технічного забезпечення для таких операцій.



Обмінник онлайн

Відповідно до закону, банки та інші фінансові компанії зможуть продавати валюту онлайн фізичним особам. Але не більше суми, що еквівалентна 150 тисяч гривень, на день.

«Онлайн-купівля – це те, чого ми чекали більше ніж 10 років. Це не тільки просто для клієнтів, це зручно: один клік – і ти купив валюту, тобі не потрібно виходити з дому, шукати по відділеннях валюту. Ти усуваєш операційний ризик: не несеш цю валюту в руках. Водночас це дуже зручно для банку, тому що знижуються витрати на інкасацію відділень і знижуються ризики», – зазначила начальник управління казначейства «Банку Форвард» Наталя Шишацька.

Тим часом у Приватбанку вже оголосили про запуск оновленої послуги. У мобільному додатку «Приват24» клієнти зможуть миттєво купувати і продавати долари та євро. При цьому валюта конвертуватиметься безготівково: клієнт зможе отримати гроші лише на свій рахунок. Миттєвої видачі готівки не буде.

«У терміналі самообслуговування можна буде вставити валютну купюру і після конвертації в гривню отримати зарахування на свій гривневий рахунок. А можна не вставляти купюру, можна вибрати в терміналі два свої рахунки – валютний і гривневий, і за допомогою терміналу провести покупку або продаж валюти», – уточнив член правління Приватбанку Олексій Шабан і додав, що перераховувати валюту третім особам не дозволять.

У банку обіцяють, що «Приват24» стане відкритою платформою, доступною для клієнтів всіх українських банків. Щоб здійснювати платежі, у додатку можна буде зареєструвати інші картки. У Приватбанку прогнозують, що клієнти купуватимуть не більше 1 тисячі доларів на добу.

Скептики зауважують, що онлайн-обмін валют буде не дуже популярним через те, що українці віддають перевагу готівці і не схильні зберігати заощадження в банках. Прихильники цифрової економіки більш оптимістичні у своїх прогнозах. Але всі сходяться на думці, що нововведення загалом не збільшить попит на валютні операції серед населення.

«Послуга буде затребувана клієнтами, які надають перевагу дистанційному банківському обслуговуванню і безготівковим розрахункам. Проте загальний рівень попиту на валюту з боку населення визначається не стільки каналами її купівлі, скільки інфляційними і девальваційними настроями та очікуваннями», – переконаний директор казначейства «Банку Кредит Дніпро» Олег Курінний.



Інвестиції без довідок

З 7 лютого держава також спростить процедуру іноземних інвестицій для українців. Раніше, щоб купити нерухомість за кордоном, потрібно було отримувати індивідуальну ліцензію НБУ. Закон «Про валюту» таку вимогу скасовує. Натомість він вимагає лише повідомити Нацбанк про операцію, а також запроваджує інвестиційний ліміт у 50 тисяч євро, який згодом може зрости.

«Якщо ми будемо бачити, що у нас ситуація поліпшується, і такі операції не призводять до відтоку капіталу, то, дійсно, ми будемо і надалі піднімати ліміт», – пообіцяв заступник голови НБУ Олег Чурій.

Крім того, закон збільшує обсяги закордонних грошових переказів з 15 до 150 тисяч гривень на рік. Також ліміт зросте для поштових грошових відправлень. Його планують збільшити з 300 до 10 тисяч євро. Ці зміни важливі для тих, хто не має рахунку в банку і здійснює разову транзакцію.

Таким чином, без індивідуальної ліцензії НБУ українці зможуть інвестувати в цінні папери на глобальних ринках, вкладати гроші в бізнес за кордоном, відкривати рахунки в іноземних банках тощо. За словами представників Нацбанку, у майбутньому держава планує зняти всі обмеження з валютних операцій.