Як отримати швидкий кредит на карту в Україні

Вам терміново потрібні гроші до зарплати?
Компанія "ШвидкоГроші” пропонує ефективне і швидке вирішення проблеми — швидкий кредит на картку.
Онлайн перекази грошових коштів — це найбільш зручний спосіб оплати не тільки покупок, але й нарахування позики. Фактично всі банківські організації намагаються кредитувати своїх клієнтів саме через безготівковий платіж, тому що така форма розрахунку вигідна обом сторонам.
На яку суму можна розраховувати?
Компанія "ШвидкоГроші” пропонує оформити в кредит на короткий термін, що дозволить вирішити нагальні фінансові питання.
При першому зверненні сумма кредиту може становити 400-3000 грн.
Наступні звернення дозволять споживачеві збільшити розмір позики до 5 000 грн.
Термін кредиту — 7-14 днів.
Розмір оплати за користування кредитом розраховується з урахуванням суми і терміну.
Як оформити кредит в компанії "ШвидкоГроші”
Для того щоб отримати позику в компанії "ШвидкоГроші” потрібно зовсім небагато:
Оригінал паспорта.
Код.
З цими документами потрібно звернутися в одне з наших відділень. При цьому, консультанти допоможуть вам на кожному етапі оформлення. Вся процедура займе всього 20 хвилин, за цей час Ви зможете :
Оформити заявку на отримання позики.
Дочекатися схвалення кредиту — схвалення відбувається протягом 5-10 хвилин.
У разі позитивного рішення гроші можна отримати відразу ж у відділенні або на карту.
Ще один спосіб подати заявку на кредит — оформити її на сайті і дочекатися дзвінка менеджера.
Переваги кредитів "ШвидкоГроші”
Швидкість отримання. Отримати гроші можна вже через 20 хвилин.
На будь-які цілі. Гроші можна використовувати на свій розсуд.
Гнучкі умови кредитування.
Позика оформляється без прихованих платежів і комісій.
Отримання можливо в відділенні і на карту.
При достроковому погашенні сума оплати за користування кредитом перераховується.
Є можливість продовжити позику. Для цього в потрібний термін клієнт вносить оплату за користування грошима і продовжує кредит.