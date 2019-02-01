Як отримати швидкий кредит на карту в Україні

Вам терміново потрібні гроші до зарплати?

Компанія "ШвидкоГроші” пропонує ефективне і швидке вирішення проблеми — швидкий кредит на картку‌.

Онлайн перекази грошових коштів — це найбільш зручний спосіб оплати не тільки покупок, але й нарахування позики. Фактично всі банківські організації намагаються кредитувати своїх клієнтів саме через безготівковий платіж, тому що така форма розрахунку вигідна обом сторонам.

Компанія "ШвидкоГроші” — лідер з мікрокредитування на фінансовому ринку України. "ШвидкоГрошi” надає послуги мікрокредитування населення протягом 5 років. Схема роботи була ретельно розроблена з урахуванням потреб всіх верств населення. Показником ефективності нашої роботи можна назвати постійне зростання клієнтів нашої компанії і відкриття нових відділень в містах.

На яку суму можна розраховувати?

Компанія "ШвидкоГроші” пропонує оформити в кредит на короткий термін, що дозволить вирішити нагальні фінансові питання.

При першому зверненні сумма кредиту може становити 400-3000 грн.

Наступні звернення дозволять споживачеві збільшити розмір позики до 5 000 грн.

Термін кредиту — 7-14 днів.

Розмір оплати за користування кредитом розраховується з урахуванням суми і терміну.

Як оформити кредит в компанії "ШвидкоГроші”

Для того щоб отримати позику в компанії "ШвидкоГроші” потрібно зовсім небагато:

Оригінал паспорта.

Код.

З цими документами потрібно звернутися в одне з наших відділень. При цьому, консультанти допоможуть вам на кожному етапі оформлення. Вся процедура займе всього 20 хвилин, за цей час Ви зможете :

Оформити заявку на отримання позики.

Дочекатися схвалення кредиту — схвалення відбувається протягом 5-10 хвилин.

У разі позитивного рішення гроші можна отримати відразу ж у відділенні або на карту.

Ще один спосіб подати заявку на кредит — оформити її на сайті і дочекатися дзвінка менеджера.

Переваги кредитів "ШвидкоГроші”

Швидкість отримання. Отримати гроші можна вже через 20 хвилин.

На будь-які цілі. Гроші можна використовувати на свій розсуд.

Гнучкі умови кредитування.

Позика оформляється без прихованих платежів і комісій.

Отримання можливо в відділенні і на карту.

При достроковому погашенні сума оплати за користування кредитом перераховується.

Є можливість продовжити позику. Для цього в потрібний термін клієнт вносить оплату за користування грошима і продовжує кредит.