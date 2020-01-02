Які зміни чекають на українців у 2020 році?

Актуально 13-січ, 2020, 13:429 prov 47

У 2020 році українців чекає чимало змін: від зростання зарплат до нових номерних знаків на авто. Частина з них набула чинності вже з 1 січня, ще низка запланована на найближчі місяці. Про головні економічні та соціальні перетворення дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Зростання соцвиплат

Відповідно до держбюджету на 2020 рік, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла на 550 грн і сягнула 4723 тис. грн. У перерахунку на одну трудову годину цього року оплата праці становитиме 28,3 грн. При цьому вперше за часи незалежності України рівень мінімальної зарплати перевищив показники у сусідніх Білорусі та Росії.

Мінімальна пенсія наразі – 1638 грн, а з липня зросте до 1712 грн. Також 1 березня відбудеться автоматичне перерахування пенсій. До них додадуть 50% від зростання фонду зарплат і ще 50% – від рівня інфляції.

Прожитковий мінімум становить 2027 грн, а до кінця року доросте до 2189 грн. Крім того, у 2020 році молоді вчителі отримають разову виплату в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму – 21 тисячу гривень. Цікаво, що від прожиткового мінімуму відв'язали зарплати держслужбовців високого рангу, тож тепер їхнє зростання не відбуватиметься автоматично.

Також наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підвищення виплат для пенсіонерів залежно від їхнього віку. За словами глави держави, українських пенсіонерів поділять на групи за віком, і для кожної з груп будуть передбачені різні підвищення. Наразі влада готова підвищити пенсії громадянам, яким 80 років і більше. На це з держбюджету виділять 13 млрд грн. Виплати зростуть на суму від 400 до 1100 грн.

«Потім ми хочемо йти і знижувати цей показник: старше 75 років, старше 70 років і так далі», – пояснив президент план подальшого зростання пенсій.

Фіксована ціна на газ

З 1 січня почав діяти фіксований оптовий тариф на газ для населення – 5500 грн за 1000 м3 (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Така ціна була визначена на підставі котирувань найбільшої європейської газової біржі. Це на 12% дешевше, ніж в січні 2019-го. За даними Нафтогазу, нова ціна на газ для населення є рекордно низькою за останні два роки.

Як пояснив міністр енергетики Олексій Оржель, після врахування витрат на постачання та розподіл кінцева вартість газу для населення буде близько 8 грн/м3. Фіксований тариф є страхуванням українців від коливання цін на газ узимку.

Варто додати, що цьогоріч у підземних сховищах зберігається рекордний обсяг запасів природного газу – 21,7 млрд м3. Це на 30% більше, ніж зазвичай.

Скасування депутатської недоторканності

У січні набули чинності зміни до Конституції, які передбачають скасування недоторканності народних депутатів Верховної Ради. Відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав 27 грудня 2019 року, виконавши свою передвиборчу обіцянку. Адже зняття депутатської недоторканності було одним із пріоритетів політичної програми Зеленського.

Відповідно до змін, рішення про слідчі дії проти депутатів: прослуховування, стеження, обшуки, вручення підозри чи затримання – ухвалюватиме лише Генпрокурор або головний прокурор САП. Відтепер не потрібно брати дозвіл у Верховної Ради.

Приватизація збиткових підприємств

У 2020-му році запланована масштабна кампанія із приватизації. Зокрема, цього року завершиться приватизація п’яти великих підприємств – «Чайки», «Технобуду», «Центр-сервісу», «Українських інформаційних і телекомунікаційних мереж», а також готелю «Дніпро». Держкомпанії продадуть через електронну систему «ProZorro.Продажі».

Крім того, цього року будуть приватизовані щонайменше 300 малих і середніх підприємств. Їх також можна буде придбати на електронних аукціонах через «ProZorro.Продажі».

«На наступний рік у мене є KPI продати великих держкомпаній на суму не менше 6 мрд грн. Плюс мала приватизація – також 6 млрд грн. Від оренди плануємо отримати 3-4 мільярди гривень. Будемо дуже старатися, щоб все вийшло», – повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенніченко.

Усі кошти від приватизації надійдуть до державного бюджету.

«Зелені» номери

Цього року на електрокарах почнуть з’являтися «зелені» номери. 1 січня набули чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. Тепер до електрокарів застосовуватимуть інші технічні умови щодо номерних знаків. Для ідентифікації ТЗ без двигуна внутрішнього згоряння його обладнають номерами із зеленим шрифтом.

Крім того, у 2020 році місця для паркування електромобілів обладнають спеціальними знаками. Якщо на такому місці буде залишений паливний або бензиновий автомобіль, то порушник буде змушений заплатити штраф в обсязі 340-510 грн.

Кредити для мікробізнесу

З 1 лютого 2020 року запрацює програма підтримки малого підприємництва «Повертайся і залишайся», що передбачає доступне кредитування під 5%, 7% або 9% річних. Кредити видаватимуть до 1,5 млн грн строком на 5 років. Позика буде доступна як під започаткування нової справи, так і під бізнес, що вже працює. Щоб претендувати на підтримку держави, потрібно буде надати бізнес-план і кредитну історію.

За словами глави держави, програма насамперед створена для тих, хто хоче повернутися в Україну з-за кордону.

Медичні гарантії для всіх

З 1 квітня стартує наступний етап медичної реформи. Програма медичних гарантій для населення працюватиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

«Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки. Для цього медичні заклади вторинного рівня повинні укласти договори з Національною службою здоров'я України. З 1 квітня програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги», – пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Тож медична реформа, що стартувала три роки тому, нарешті увійшла в фінальний етап впровадження.

Центр громадського моніторингу та контролю.

