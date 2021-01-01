Наступного тижня в Україні для тих, хто втратив роботу під час війни, запрацює програма "єПідтримка"

Допомога надається таким застрахованим особам:

працюючим на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;

фізичним особам – підприємцям (ФОП).

Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:

перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС.

надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.

Наступного тижня в Україні запрацює державна програма за ініціативою президента "єПідтримка".Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.В межах цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП у якого війна забрала роботу, отримає 6,5 тисяч гривень грошової допомоги."Програма буде працювати за аналогією виплат за вакцинацію, тобто через застосунок "Дія" . Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме отримати гроші. Але це зараз, а надалі кожен має працювати задля перемоги України", - сказав Шмигаль.Нагадаємо, що Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.