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Наступного тижня в Україні для тих, хто втратив роботу під час війни, запрацює програма "єПідтримка"

Війна з московитами / Актуально 06-мар, 2022, 15:549 prov 0
Працівники та ФОП, які через війну втратили заробіток, зможуть отримати 6,5 тисячі гривень.
Наступного тижня в Україні запрацює державна програма за ініціативою президента  "єПідтримка".
Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
В межах цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП у якого війна забрала роботу, отримає 6,5 тисяч гривень грошової допомоги.
"Програма буде працювати за аналогією виплат за вакцинацію, тобто через застосунок "Дія" . Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме отримати гроші. Але це зараз, а надалі кожен має працювати задля перемоги України", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, що Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.
Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».
Допомога надається таким застрахованим особам:
  • працюючим на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;
  • фізичним особам – підприємцям (ФОП).
Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:
  • перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС.
  • надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.
У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.
ТСН.
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