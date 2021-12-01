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Незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%

Актуально 01-дек, 2021, 12:429 prov 4

Президент Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%.



"5% кредиту в гривні кожному, хто платить податки - на придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміни професії", - сказав Зеленський під час свого щорічного звернення у Раді.

Президент також повідомив, що у 2022 році в Україні розпочнеться програма "Велика термомодернізація", за якою панують утеплити тисячі багатоповерхівок, шкіл, лікарень.

"Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та отримати вперше справжню енергетичну незалежність", - каже він.

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