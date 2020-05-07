Пресконференція Президента: 10 відповідей Володимира Зеленського

Актуально 22-май, 2020, 12:259 prov 50

Володимир Зеленський підсумував перший рік свого президентства тригодинною пресконференцією. Журналісти із понад 60 різноманітних медіа запитували главу держави про реформи, знакові призначення, плани на другий строк і багато іншого. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав головні тези, які прозвучали з вуст Президента.



Велике будівництво збільшується

Володимир Зеленський розповів про розширення програми «Велике будівництво». За рік планується побудувати у 8 разів більше доріг, ніж було передбачено на початку. Всього близько 4,5 тисяч кілометрів. Також не зупиняється будівництво шкіл, дитячих садків, амбулаторій і спорткомплексів.

«Я хотів би, щоб мене запам’ятали як Президента, після якого в країні з’явилися дороги», – заявив глава держави й анонсував нову програму – зведення мостів. На неї потрібно ще 3 млрд доларів.



Іпотеки – під 10%

Президент пообіцяв дотиснути банківську систему, щоб знизити відсотки за кредитами до 5-9%, як у Європі. Зокрема, програма 5-7-9 % для кредитування малого та мікробізнесу вже запрацювала. Також зараз точаться переговори щодо доступної іпотеки.

«Вже рік борюся, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%. Мені здається, це велика перемога», – заявив глава держави.



Україна укладе меморандум із МВФ

Володимир Зеленський заявив, що підпише банківський закон. Це відкриє шлях для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Я підпишу банківський закон, останню передумову для підписання меморандуму між державою Україна та Міжнародним валютним фондом, – зауважив глава держави. – Я впевнений, що ми його (меморандум з МВФ, – ред.) підпишемо в травні. Затягувати не можна».



У влади – кадровий голод

Президент зізнався, що влада має «кадровий голод». Дуже складно знайти людей, які були б водночас і професійними, і незалежними від інтересів інших людей: «Я не можу знайти зараз хорошого міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо, ми звернулися до нашої культурної спільноти. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики», – розповів Зеленський.

Втім, це не означає, що на посадах триматимуть людей, які не справляються зі своїми обов’язками.



Без зауважень до прем’єра

Володимир Зеленський не має претензій до чинного прем’єр-міністра. Він вважає його професійним і «чистим» політиком, який добре виконує свої завдання.

«Поки що у мене зауважень до Шмигаля немає. Я б сказав, що ми майстри спорту з боротьби з коронавірусом. Тому що вчасно все зробили», – наголосив глава держави.



Парламент розпускати не будуть

Допоки партія «Слуга народу» голосуватиме за важливі законопроєкти, як-от: банківський закон, земельна реформа, скасування депутатської недоторканності, імпічмент Президента тощо, монобільшість матиме підтримку Зеленського.

«Я буду підтримувати монобільшість, тому що вони виконують саме свою роботу. Як тільки вони не будуть голосувати, якщо вони лобіюватимуть інтереси, не дай боже, тієї або іншої комерційної групи впливу на політику України, то відразу ж, не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент», – сказав глава держави.



Мовне питання не стоїть

Кожна національна меншина повинна мати право і можливість знати власну мову, але водночас всі мають знати українську. Загалом, на думку Зеленського, «питання мови в Україні не стоїть». Щодо мовних квот на телебаченні, то Президент пропонує залучити всі телеканали і медіа та обговорити це питання ще раз.

Глава держави нагадав, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу запущено двомовний канал «Дом». Він, зокрема, транслює відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн».



Мінський формат у пріоритеті

Україна виступає за те, щоб вогонь на окупованому Донбасі припинився. Саме тому робота у Мінському і Нормандському форматах триватиме далі. Й одразу зі спадом епідемії коронавірусу у світі відбудеться наступна Нормандська зустріч.

«Будемо боротися до кінця за Мінськ, тому що з Мінськом пов’язані санкції проти РФ», – наголосив Зеленський. Водночас він готовий до будь-якого формату, який може наблизити кінець війни.



Більше розмов про Крим

Глава держави підтвердив, що питання деокупації Криму не стоїть на порядку денному переговорів у Мінську. За його словами, Мінські угоди цього не передбачають. Тож Володимир Зеленський виступає за збільшення кількості майданчиків, де б звучало питання Криму. Зокрема, на двосторонніх зустрічах із світовими лідерами.

Президент повідомив, що звільнення незаконно ув’язнених українців в анексованому Криму буде обговорюватись на наступній зустрічі «нормандської четвірки».



Другий термін – можливий

Зеленський заявив, що думатиме про другий президентський термін: «Щиро? Однієї каденції не вистачить…». За словами глави держави, він балотуватиметься повторно, якщо буде велика підтримка українців.

«Для мене дуже важливо, чи я заслуговую бути Президентом, чи заслуговую я бути слугою народу», – наголосив Зеленський.