Економіка на карантині. Як держава захищає населення та підприємців?

Лікарняні та відпустки

Соцвиплати та надбавки

Cубсидії та комуналка

Зміни для бізнесу

Пандемія COVID-19 стала викликом не лише для медицини, а й для світової економіки. Через карантин багато виробництв зупинили роботу, ціни на енергоносії падають, а фондові біржі несуть збитки. В Україні не працюють заклади освіти, культури та відпочинку, торговельно розважальні центри, ринки і заклади громадського харчування. Щоб допомогти країні пережити карантин, Верховна Рада ухвалила два антикризові закони, які президент Володимир Зеленський терміново підписав. Як держава збирається захищати своїх громадян, з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.Передусім парламент подбав про соціальні гарантії для населення. Українці отримали можливість працювати вдома або ж за бажанням піти у відпустку. Зокрема, депутати внесли до трудового законодавства норму, яка змінює умови відпустки за власний рахунок. На час карантину обмеження у 15 днів знімається. Будь-який працівник може з власної ініціативи піти на весь час карантину у відпусту за власний рахунок.Водночас під час карантину діє особливий порядок видачі лікарняних для людей, які вирішили самоізолюватись на 14 днів. Усі виплати здійснюватимуться у повному обсязі з першого дня ізоляції.«Лікарняний може отримати особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення або ця особа контактувала з інфекційним хворим, або сама є бактеріоносієм. Також у випадку, коли особа не може бути переведена на іншу роботу за її згодою, фонд соцстрахування оплачує листок непрацездатності. Такий листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної санепідемстанції», – пояснила виконавчий директор Фонду соцстрахування Олена Дума.У Міністерстві соціальної політики наголосили, що всі виплати відбуваються за графіком. Укрпошта працює у звичайному режимі, доставляючи виплати пенсіонерам додому. Більше того, глава держави пообіцяв пенсіонерам додаткову фінансову підтримку.«Громадяни, які отримують пенсію менш як 5 тисяч гривень, мають отримати доплату в розмірі 1 тисячі гривень», - заявив президент Володимир Зеленський.Збільшать виплати також медичним працівникам, які допомагають боротись із коронавірусом, і тим, хто забезпечує основні сфери життєдіяльності. Відповідно до ухваленого депутатами рішення, обсяг надбавки може сягнути двох зарплат.Щодо ситуації із переселенцями, то на період карантину Верховна Рада заборонила припиняти соцвиплати внутрішньо переміщеним особам, навіть якщо вони порушили умови перебування на обліку.Безробітних реєструватимуть у перший день після звернення й одразу призначатимуть допомогу по безробіттю.Верховна Рада також гарантувала збереження житлових субсидій під час карантину. У боржників не відбиратимуть пільги, не відключатимуть послуги, і їх не виселятимуть із житла.Крім того, Кабінет міністрів планує компенсувати громадянам певний відсоток комунальних платежів. За словами експертів, суми за комуналку зростуть, оскільки люди постійно перебувати вдома на карантині.«Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома», - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.Верховна Рада прирівняла запровадження карантину юридично до форс-мажорних обставин. За словами експертів, це полегшить життя туроператорам та авіаперевізникам, а також іншим фірмам, які не змогли виконати свої зобов'язання через пандемію коронавірусу.Більше того, підприємців не штрафуватимуть за порушення податкового законодавства, вчинене в період із 1 березня до 30 квітня 2020 року. Впродовж цього часу звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) ФОПи, фермери та «особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність» (науковці, викладачі, артисти, нотаріуси тощо). Штрафи за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ скасовуються.З 18 березня до 31 травня запроваджується мораторій на державні перевірки господарських підприємств, а також на податкові перевірки. На додаток, відтерміновується обов’язкове використання касових апаратів (РРО).Відповідно до законодавчих змін, власники підприємств та керівники установ можуть змінювати режим роботи, попередивши про це населення. При цьому з 1 березня до 30 квітня не нараховуватиметься податок на нежитлову нерухомість, а також плата за землю. Крім того, призупиняються виплати по споживчих кредитах.На думку уряду, ухвалені антикризові закони дозволять зменшити негативні наслідки в економіці, які спричинила пандемія коронавірусу.