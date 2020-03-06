Карантин в Україні. Що варто знати?

Навіщо йти на карантин?

Кого стосуються обмеження?

Чи готова Україна до спалаху?

Кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі перевищила 182 тисячі осіб, і щодня це число стрімко зростає. Найбільше людей захворіло у Китаї та Італії. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала ситуацію пандемією і закликала світову спільноту до активних дій. Щоб запобігти розповсюдженню хвороби та уникнути соціальних та економічних наслідків, Україна за прикладом інших європейських країн запровадила суворий карантин на всій території держави. Навіщо це робити і кого стосуються обмеження, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Карантин – це комплекс заходів задля запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. По суті, це відокремлення носіїв інфекції або тих, хто може її мати, від здорових людей, щоб уникнути розповсюдження хвороби.В Україні станом на 17 березня лабораторно підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус: чотири у Чернівецькій області, два – в Києві та один (летальний) – в Житомирській. За даними Міністерства охорони здоров’я, всього з початку року Центр громадського здоров’я отримав 140 повідомлень про підозру на Covid-19, а загалом протестував близько 500 зразків.За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, держави можуть вплинути на пандемію коронавірусу, якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих. Країнам із небагатьма випадками Covid-19, наприклад Україні, це допоможе запобігти виникненню спалахів захворювання.Щоб врятувати життя громадян та зменшити передачу інфекції, уряд запровадив карантин в усіх областях з 12 березня. А 16 березня, на вимогу Президента Володимира Зеленського, посилив обмежувальні заходи.«Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість і ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців», – наголосив глава держави.Відповідно до постанови Кабміну, до 3 квітня запроваджено карантин у навчальних закладах – садочках, школах та вишах. У багатьох містах, зокрема у столиці, освітній процес буде тривати дистанційно: вчителі проводитимуть заняття онлайн.Також закриваються всі заклади культури та відпочинку, торговельно-розважальні та фітнес-центри. Закладам громадського харчування дозволено працювати лише на доставку їжі і за умови забезпечення індивідуального захисту персоналу. Будь-які зібрання людей, що перевищують 10 осіб, не дозволяються.«Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування», – йдеться у розпорядженні Кабміну. Водночас залишаються відчиненими аптеки, продовольчі та господарські магазини, автозаправки, банки та страхові компанії.Щоб зменшити імовірність розповсюдження інфекції, Кабмін також заборонив з 18 березня до 3 квітня автомобільні пасажирські перевезення на міжобласному, міжміському, приміському та інших напрямках. При цьому кількість пасажирів у міському транспорті не повинна перевищувати 10 осіб. Більше того, робота метро у Києві, Харкові та Дніпрі заборонена.Також з 18 березня до прийняття нового рішення уряд заборонив перевезення пасажирів залізницею. Окремі внутрішні подорожі можливі лише за погодженням Мініфраструктури та МОЗ, а міжнародні – з дозволу Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужби.Відповідно до рішення уряду, з 17 березня до 3 квітня також закритий повітряний простір України. Держава заборонила в’їзд іноземцям і призупинила роботу 107 пунктів пропуску на кордоні. Ще 49 – працюють лише для пішохідного перетину українськими громадянами.Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом. Згідно з ним, ліки, медичні товари, необхідні для попередження та лікування коронавірусу, закуповуватимуться за спрощеною процедурою – без застосування Закону «Про публічні закупівлі», без мита та ПДВ. Кабмін контролюватиме ціни на товари медичного призначення та соціально значущі товари.Крім того, уряд заборонив до 1 червня експортувати товари протиепідеміологічного призначення. Також уряд виділить 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.За даними МОЗ, вітчизняні інфекційні відділення готові прийняти 12 тисяч пацієнтів, а інфекційні бокси – 2,5 тисяч. Для лікування легеневих ускладнень в Україні є 605 апаратів штучного дихання. Наразі МОЗ готує наказ про скасування планових операцій та госпіталізації на період карантину. Медичні заклади будуть перепрофільовані для прийому та лікування хворих у тяжких станах. Також за кошти бізнесменів буде закуплено 500 швидких.За словами головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, 15 областей України мають тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Крім того, президент Володимир Зеленський домовився, що за фінансової підтримки Джека Ма та Олександра Ярославського в Україну привезуть близько 10 млн експрес-тестів.Варто зауважити, що Верховна Рада дозволила українцям на час карантину працювати вдома або за бажання піти у відпустку. Власники підприємств або керівники установ можуть змінювати режим роботи, попередивши про це населення. Водночас за порушення вимог карантину парламент запровадив штрафи у 17-54 тисяч гривень або ж арешт на 6 місяців, а також кримінальне покарання, якщо це призвело до тяжких наслідків.Наразі вся актуальна інформація про карантин в Україні зібрана на телеграм-каналі @COVID19_Ukraine, а інформація про коронавірус – на сайті http://covid19.com.ua.