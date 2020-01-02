Україна проти коронавірусу. Що слід знати і як вберегтись?

Останній місяць увага світових медіа прикута до раніше не відомого коронавірусу. Щодня оновлюється статистика хворих і з’являються повідомлення про ураження вірусом у нових країнах світу. Наскільки небезпечним є «китайський» коронавірус у глобальному вимірі, і чи варто українцям боятися спалаху епідемії, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
Що слід знати про коронавірус?
Коронавіруси – це група вірусів, які можуть спричиняти різні респіраторні захворювання: від звичайної застуди до пневмонії. Природним джерелом таких вірусів є тварини, зокрема, кажани і змії. Водночас віруси легко мутують і можуть передаватись людині.
Вперше спалах коронавірусу нового штампу 2019-nCOV зафіксували у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Перші хворі, яких вразив вірус, були робітниками або відвідувачами місцевого продуктового ринку.
Прояви коронавірусу схожі на грип, але найбільше він вражає легені. Вірус викликає пневмонію з такими симптомами, як кашель, лихоманка та утруднення дихання. Також на ранніх стадіях захворювання може протікати без яскраво вираженої симптоматики. Інкубаційний період триває близько двох тижнів.
Наразі 11-мільйонне місто Ухань повністю закрите на карантин. Щоб не допустити поширення вірусу, китайська влада закрила на в’їзд і виїзд 14 міст, а також скасувала масові події, зокрема, заходи зі святкування китайського нового року. Туристичні агенції припинили продавати тури до Китаю, а багато авіакомпаній – літати до країни.
Попри це, станом на 29 січня захворювання зафіксовано у 15 країнах світу: Таїланді, Сінгапурі, США, Канаді, Тайвані, В’єтнамі, Саудівській Аравії, Японії, Франції та Німеччині. Майже всі випадки, зафіксовані у світі, пов’язані із подорожами до Китаю.
Наразі у світі зареєстровано понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з яких – смертельні. Більшість померлих мали проблеми зі здоров’ям та слабкий імунітет, в основному це були люди літнього віку.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рівень загрози поширення нового коронавірусу у світі досить високий. Водночас за словами Гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, підстав оголошувати «надзвичайну ситуацію» на міжнародному рівні поки нема.
Вакцини проти коронавіруса поки не існує. Китайські епідеміологи посилено працюють над дослідженням збудника. Хворих лікують симптоматично і радять не забувати про заходи профілактики – як від звичайного грипу.
Як захиститись українцям?
За ініціативи Президента Володимира Зеленського було створено координаційний штаб, який слідкує за епідеміологічною ситуацією. Аби не будо паніки, глава держави закликав МОЗ краще інформувати громадян про ситуацію в Україні.
«Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ», – зауважив Зеленський.
Наразі актуальну інформацію про коронавірус у світі і рекомендації для громадян можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я (https://moz.gov.ua/). МОЗ наголошує, що станом на 29 січня в Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Попри повідомлення ЗМІ про госпіталізацію українців із підозрою на вірус, жоден із випадків не підтвердився, і виявився звичайним грипом. Водночас МОЗ посилює заходи безпеки для недопущення коронавірусу в Україні.
«Головне завдання – не допустити проникнення вірусу на територію країни. Тому важливо посилити контроль та вживати протиепідемічних заходів на пунктах в’їзду», – зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
МОЗ спільно з МЗС рекомендує українцям поки утриматися від поїздок до Китаю без нагальної потреби. Тим часом з 26 січня в аеропорту «Бориспіль» запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю. За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, прикордонна служба має інструкцію про те, як реагувати і перевіряти пасажирів, а фахівці санітарно-карантинного підрозділу укомплектовані інфрачервоними термометрами. Крім того, тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.
Лікарі нагадують, що на зимовий період припадає пік захворюваності на звичайні ГРВІ та грип. Найкраща профілактика від них – вакцинація.
«Мене страшенно дивує паніка в «наших» соцмережах. У моїй країні 150 тисяч хворих на кір. А люди продовжують обговорювати доцільність вакцинації. Хоча на уханьський вірус у нас не захворів ніхто», – зауважує відомий український лікар Євген Комаровський.
Щоб захиститися від вірусів, краще не споживати сирі чи недостатньо термічно оброблені продукти. Необхідно часто та ретельно мити руки, не торкатися брудними руками очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.
Експерти кажуть, що українцям не варто панікувати через китайський коронавірус, адже ризик спалаху дуже малий. Водночас слід дотримуватися профілактичних заходів та перевіряти факти на офіційних джерелах.
Центр громадського моніторингу та контролю.