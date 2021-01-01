Рівне:

Створення та просування сайтів

Ленд-ліз для України: палата представників США схвалила та збільшила суму до 40 мільярдів

Війна з московитами / Україна і світ 11-май, 2022, 10:429 prov 0
Пакет законів про ленд-ліз для України підписав президент Байден. Нижня палата Конгресу США навіть збільшила його суму.
Американські конгресмени досягли домовленості щодо виділення 39,8 мільярда доларів допомоги Україні. Наступний крок - голосування у Сенаті.
Палата представників Конгресу США у вівторок, 10 травня, схвалила надання Україні додаткового пакету допомоги на рекордну суму 39,8 мільярда доларів. Про це повідомляє CNN.
Законопроект набрав необхідну для затвердження більшість, голосування триває. Тепер документ надійде на розгляд Сенату Конгресу.
Схожі новини
У Конгресі США досягли згоди щодо пакета допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів
Головна / Війна з московитами

У Конгресі США досягли згоди щодо пакета допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів

США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg
Війна з московитами

США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg

Влада обіціяє МВФ ліквідувати борг з ПДВ
Україна і світ

Влада обіціяє МВФ ліквідувати борг з ПДВ

ЛЕНД-ЛІЗ ВІД США І ЗНОВУ ДЛЯ СПАСІННЯ УКРАЇНИ
Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально

ЛЕНД-ЛІЗ ВІД США І ЗНОВУ ДЛЯ СПАСІННЯ УКРАЇНИ

Коротко
Україна і світ

Коротко

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору