Ленд-ліз для України: палата представників США схвалила та збільшила суму до 40 мільярдів

Американські конгресмени досягли домовленості щодо виділення 39,8 мільярда доларів допомоги Україні. Наступний крок - голосування у Сенаті.Палата представників Конгресу США у вівторок, 10 травня, схвалила надання Україні додаткового пакету допомоги на рекордну суму 39,8 мільярда доларів. Про це повідомляє CNN.Законопроект набрав необхідну для затвердження більшість, голосування триває. Тепер документ надійде на розгляд Сенату Конгресу.