Ленд-ліз для України: палата представників США схвалила та збільшила суму до 40 мільярдів

Пакет законів про ленд-ліз для України підписав президент Байден. Нижня палата Конгресу США навіть збільшила його суму.
Американські конгресмени досягли домовленості щодо виділення 39,8 мільярда доларів допомоги Україні. Наступний крок - голосування у Сенаті.
Палата представників Конгресу США у вівторок, 10 травня, схвалила надання Україні додаткового пакету допомоги на рекордну суму 39,8 мільярда доларів. Про це повідомляє CNN.
Законопроект набрав необхідну для затвердження більшість, голосування триває. Тепер документ надійде на розгляд Сенату Конгресу.