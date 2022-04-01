ЛЕНД-ЛІЗ ВІД США І В ОБОХ ВИПАДКАХ ДЛЯ СПАСІННЯ УКРАЇНИ

"Якщо палає будинок сусіда, а в тебе є садовий шланг
позич його сусіду, поки не зайнявся і твій дім"
Франклін Делано Рузвельт
Саме допомога союзників США і Британії допомогла покінчити з фашистською чумою ХХ століття. срср абсолютно не був готовий до ІІ світової війни в таких масштабах, а сталін після першого бомбардування москви 22 червня 1941 року сидів у бункері кремля 5 діб, поки прийшов до тями від удару в спину "дружньої Німеччини". Та це ніяк не завадило кремлівському диктатору створити міф одразу після віни про непереможність саме червоної армії над фашизмом. У промовах кремлівських чиновників ніколи не звучало про значну підтримку Заходу у перемогу над фашизмом.
Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року, коли війна на континенті вже тривала майже півтора року. Але це ще було за 9 місяців до формального вступу Америки в гарячу фазу війни після нападу Японії на базу Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Започаткована процедура "lend lease", тобто буквально "передання в оренду чи у борг" передбачала, що Вашингтон в стислі терміни передає військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США.Після війни вцілілу техніку необхідно поверунти або сплатити за неї. До таких країн спочатку входили Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.
Якщо провести історичні паралелі, то обсяги воєнних поставок з Америки до Радянського Союзу значно збільшились саме після перелому у війні в 1943 році, коли німці зазнали невдач і почали відступ. Наприклад, зенітні установки "катюши" стояли на машинах, які прийшли в рамках ленд-лізу.
Радянський офіцер спостерігає за колоною джипів, які США дали СРСР в рамках ленд-лізу
Власне, приписування тільки собі перемоги у ІІ світовій війні і стало однією з причин початку холодної віни між Заходом та срср. Таке"свинство" союзники не могли вибачити недалекому та хворому на зіркову хворобу сталіну.
Наші дні. Новітня історія світу
Наші дні. Новітня історія світу
Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.
путінська брехлива та підступна пропаганда не допомогла на цей раз оманути світ. Світ шокований звірствами та варварством ХХІ століття. І все більше звучить, що це все нагадує фашистський режим, якому дозволили свого часу розв'язати найстрашнішу війну в історії людства. Слава Богу, світові лідери зрозуміли, що на зміну світового порядку претендує хворе на голову створіння, яке керується схибленими поглядами на світ, переконане у своїй месійності і особливості, ідеологією, яку самі виплодили під час тривалого перебування при необмеженій владі та кривавій диктатурі. І, хоча це все підтримують та схвалюють деякі злочинці і скигливі ображені і збочені пси - останні події все дедалі більше показують про неминуче повалення даного чергового режиму кривавого диктатора. Світ вже охрестив путіна в одному ряді з, найперше, - Гітлером, сталіним, Усамом бен Ладеном, Іді Аміном, або «М’ясник Уганди» і.т.д.
путінська брехлива та підступна пропаганда не допомогла на цей раз оманути світ. Світ шокований звірствами та варварством ХХІ століття. І все більше звучить, що це все нагадує фашистський режим, якому дозволили свого часу розв'язати найстрашнішу війну в історії людства. Слава Богу, світові лідери зрозуміли, що на зміну світового порядку претендує хворе на голову створіння, яке керується схибленими поглядами на світ, переконане у своїй месійності і особливості, ідеологією, яку самі виплодили під час тривалого перебування при необмеженій владі та кривавій диктатурі. І, хоча це все підтримують та схвалюють деякі злочинці і скигливі ображені і збочені пси - останні події все дедалі більше показують про неминуче повалення даного чергового режиму кривавого диктатора. Світ вже охрестив путіна в одному ряді з, найперше, - Гітлером, сталіним, Усамом бен Ладеном, Іді Аміном, або «М’ясник Уганди» і.т.д.
Ще до початку відкритого російського вторгнення в лютому американська влада почала постачати Україні летальну зброю. Після початку агресії обсяги військових поставок суттєво збільшились і сягнули 3,7 млрд доларів. Партнери з-за океану дають Україні не лише зброю і техніку, але й гроші на купівлю іншого озброєння."Ми віримо, що вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне оснащення, правильна підтримка", - пояснює це міністр оборони США Ллойд Остін. У рази збільшити цю військову допомогу може закон про ленд-ліз для України. Сенат США одностайно підтримав його 6 квітня. Регламентний комітетом розглянув документ 27 квітня. Потім його підтримала Палата представників, а 9 травня підписав президент Джо Байден.
Звісно, в такому процесі заслуга полягає, як у незламності українського вольового духу, донесенні правди всьому світові з перших уст Президента Володимира Зеленського та політичній свідомості і людяності світових лідерів таких, як Борис Джонсон, Байден. Та, безперечно, найперрше тут є присутній Перст Божий, який на стороні правди проти сатанинської нечисті...
Дивіться відео
Хто допоміг перемогти фашистів?