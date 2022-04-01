ЛЕНД-ЛІЗ ВІД США І В ОБОХ ВИПАДКАХ ДЛЯ СПАСІННЯ УКРАЇНИ

"Якщо палає будинок сусіда, а в тебе є садовий шланг

позич його сусіду, поки не зайнявся і твій дім"

Франклін Делано Рузвельт

Саме допомога союзників США і Британії допомогла покінчити з фашистською чумою ХХ століття. срср абсолютно не був готовий до ІІ світової війни в таких масштабах, а сталін після першого бомбардування москви 22 червня 1941 року сидів у бункері кремля 5 діб, поки прийшов до тями від удару в спину "дружньої Німеччини". Та це ніяк не завадило кремлівському диктатору створити міф одразу після віни про непереможність саме червоної армії над фашизмом. У промовах кремлівських чиновників ніколи не звучало про значну підтримку Заходу у перемогу над фашизмом.

Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року, коли війна на континенті вже тривала майже півтора року. Але це ще було за 9 місяців до формального вступу Америки в гарячу фазу війни після нападу Японії на базу Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Започаткована процедура "lend lease", тобто буквально "передання в оренду чи у борг" передбачала, що Вашингтон в стислі терміни передає військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США.Після війни вцілілу техніку необхідно поверунти або сплатити за неї. До таких країн спочатку входили Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.

Якщо провести історичні паралелі, то обсяги воєнних поставок з Америки до Радянського Союзу значно збільшились саме після перелому у війні в 1943 році, коли німці зазнали невдач і почали відступ. Наприклад, зенітні установки "катюши" стояли на машинах, які прийшли в рамках ленд-лізу.

Радянський офіцер спостерігає за колоною джипів, які США дали СРСР в рамках ленд-лізу

Власне, приписування тільки собі перемоги у ІІ світовій війні і стало однією з причин початку холодної віни між Заходом та срср. Таке"свинство" союзники не могли вибачити недалекому та хворому на зіркову хворобу сталіну.

Наші дні. Новітня історія світу

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.

путінська брехлива та підступна пропаганда не допомогла на цей раз оманути світ. Світ шокований звірствами та варварством ХХІ століття. І все більше звучить, що це все нагадує фашистський режим, якому дозволили свого часу розв'язати найстрашнішу війну в історії людства. Слава Богу, світові лідери зрозуміли, що на зміну світового порядку претендує хворе на голову створіння, яке керується схибленими поглядами на світ, переконане у своїй месійності і особливості, ідеологією, яку самі виплодили під час тривалого перебування при необмеженій владі та кривавій диктатурі. І, хоча це все підтримують та схвалюють деякі злочинці і скигливі ображені і збочені пси - останні події все дедалі більше показують про неминуче повалення даного чергового режиму кривавого диктатора. Світ вже охрестив путіна в одному ряді з, найперше, - Гітлером, сталіним, Усамом бен Ладеном, Іді Аміном, або «М’ясник Уганди» і.т.д.

Ще до початку відкритого російського вторгнення в лютому американська влада почала постачати Україні летальну зброю. Після початку агресії обсяги військових поставок суттєво збільшились і сягнули 3,7 млрд доларів. Партнери з-за океану дають Україні не лише зброю і техніку, але й гроші на купівлю іншого озброєння."Ми віримо, що вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне оснащення, правильна підтримка", - пояснює це міністр оборони США Ллойд Остін. У рази збільшити цю військову допомогу може закон про ленд-ліз для України. Сенат США одностайно підтримав його 6 квітня. Регламентний комітетом розглянув документ 27 квітня. Потім його підтримала Палата представників, а 9 травня підписав президент Джо Байден.

Звісно, в такому процесі заслуга полягає, як у незламності українського вольового духу, донесенні правди всьому світові з перших уст Президента Володимира Зеленського та політичній свідомості і людяності світових лідерів таких, як Борис Джонсон, Байден. Та, безперечно, найперрше тут є присутній Перст Божий, який на стороні правди проти сатанинської нечисті...

Дивіться відео