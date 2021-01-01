Уроки історії потрібно застосовувати на практиці, а не лише вчити, — Зеленський до Буденстагу

Володимир Зеленський у відеозверненні до депутатів нижньої палати німецького парламенту, назвав сучасну росію Берлінською стіною, яка міцнішає з кожним снарядом, що впав на українську землю. Він закликав їх: «Зруйнуйте цю стіну!» Уроки історії потрібно застосовувати на практиці, а не лише вчити, — Зеленський переконаний Президент України.

Він провів історичну паралель, як колишній актор, президент США Рональд Рейґан закликав у тоді ще у Західному Берліні повалити Берлінську стіну. Сьогодні Президент України звертається до вже єдиної Німеччини щодо нової «стіни» — росії: «Зруйнуйте цю стіну! Я хочу сказати тепер вам знову, канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть пишатися. Будь ласка, підтримайте нас. Підтримайте мир і підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. Допоможіть нам її зупинити». У зверненні Володимира Зеленського були й докори сучасній Німеччині, найбільшій країні ЄС, зокрема, про те, що німецькі лідери раніше не прислухалися до застережень про наміри росії.

«Ми завжди казали, що Північний потік-2 — це зброя. І що нам відповідали?…», — вказав український президент на великий німецько-російський проект, який оголосив про банкрутство після початку війни росії в Україні. Зеленський також визнав: західні економічні санкції з’явилися пізно і нині є недостатніми, щоб зупинити росію:

«Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв і прохань. Після кроків на підтримку, частина з яких запізніла. Після санкцій, яких вочевидь замало, щоб зупинити війну. І після того, як ми побачили, скільки зв?язків ваші компанії залишають із Росією. З державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну».

"Окупанти вбили 108 дітей. В середині Європи, в нашій країні, в 2022 році.

Звертаюся до Бундестагу Німеччини після численних зустрічей, переговорів, заяв та запитів. Після кроків в підтримку, деякі з яких прострочені. Після санкцій, яких очевидно недостатньо, щоб зупинити цю війну. А після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії ще мають з Росією. З державою, яка просто використовує вас та деякі інші країни для фінансування війни".

Напередодні Президент звернувся до Конгресу США. Попросили згадати Перл Харбор. Жахливий ранок 7 грудня 1941 року. Коли їх небо було чорним від атакуючих літаків. Попросили згадати 11 вересня. "Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити американські міста на поле бою. Коли напали на невинних людей. Напав з повітря. Як ніхто не очікував. А наша держава переживає таке кожного дня! Щовечора! Вже три тижні!"

Президент України не втомлюється звертатися до світових лідерів та парламентів із переконливою позицією стати на захист України, а подекуди із докором.







