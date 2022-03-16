Рішення Гаазького суду Зеленський назвав "повною перемогою"

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії.

Як відомо, Суд ООН 7 березня відкрив справу за позовом України проти Росії і заслухав аргументи України. Міжнародний суд у Гаазі призначив друге засідання на 8 березня, щоб дати Росії можливість навести свої докази, але Москва бойкотувала судове засідання.

Сьогодні, 16 березня за підсумками засідання, судді ухвалили:



Росія повинна «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України (13 голосів за, два проти)

Росія повинна забезпечити, щоб будь-які військові або парамілітарні угруповання, які вона підтримує або якими керує, так само як і будь-які організації чи люди, які їй підконтрольні, не вдавалися до подальших військових дій (13 за, два проти)

обидві сторони повинні утриматися від «будь-яких дій, які можуть поглибити або розширити суперечку перед судом або зробити її складнішою для вирішення» (одностайно)



«ICJ наказав негайно зупинити вторгнення. Рішення є обов’язковим до виконання згідно з міжнародним правом. Росія повинна виконати його негайно. Ігнорування рішення тільки ще більше ізолює Росію», – прокоментував голова держави. Президент України Володимир Зеленський у своєму твітері назвав рішення «повною перемогою».«ICJ наказав негайно зупинити вторгнення. Рішення є обов’язковим до виконання згідно з міжнародним правом. Росія повинна виконати його негайно. Ігнорування рішення тільки ще більше ізолює Росію», – прокоментував голова держави.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Прокурором МКС Ханом, який вже працює в Україні у справі про воєнні злочини Росії. Як відомо, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Прокурором МКС Ханом, який вже працює в Україні у справі про воєнні злочини Росії.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

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