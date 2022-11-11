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"Надзвичайна перемога". У Білому домі відреагували на втечу росіян з Херсона

Головна / Війна з московитами / Політика 12-ноя, 2022, 07:509 prov 0
Втеча росіян з Херсона є "надзвичайною перемогою" України, заявив у суботу радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор", – сказав він журналістам на борту президентського літака по дорозі на саміт у Камбоджу.
Салліван також заперечив чутки про те, що він нібито просив президента Володимира Зеленського продемонструвати відкритість до мирних переговорів з Москвою.
За словами радника Байдена, у цій війні Україна є стороною миру, а Росія – стороною війни.
Позиція США з цього питання незмінна, додав він: якщо Україна припинить воювати – не буде України, а якщо Росія – не буде війни.
news.liga.net.
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