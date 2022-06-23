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Шольц оцінив можливість переговорів між Україною та росією

Війна з московитами 23-июн, 2022, 08:539 prov 0
Канцлер Німеччини вважає, що путін все ще вірить у можливість нав’язати вигідні йому умови завершення війни.
Під час свого виступу у середу, 22 червня, в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та росією через позицію російського президента путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати. Про це повідомляє Deutschlandfunk. 
За словами Шольца, можливість переговорів залишається далекою перспективою. Таким чином, єдиною метою залишається те, щоб Україна відштовхнула російських нападників.
Також він заявив, що у зв’язку із нинішньою кризою політики безпеки Німеччина бере на себе особливу відповідальність, розширивши свою військову присутність у Балтійському регіоні, щоб “захищати кожен квадратний метр території альянсу”.
У цьому ж виступі Шольц зауважив, що росія веде нещадну війну проти українського народу, тому Україна й надалі отримуватиме підтримку – фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і, не в останню чергу, з постачання зброї.
 
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