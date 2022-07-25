У Зеленського відреагували на погрози Лаврова “скинути режим”

“Нам шкода української історії, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму”, – сказав глава МЗС.

Він додав, що російський та український народ продовжать жити разом, і росія допоможе скинути українцям “антинародний та антиісторичний режим”.