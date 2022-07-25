У Зеленського відреагували на погрози Лаврова “скинути режим”

Офісі президента України відреагували на слова міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, який сьогодні заявив, що Москва хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму. Нагадаємо, Лавров заявив:
“Нам шкода української історії, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму”, – сказав глава МЗС. Він додав, що російський та український народ продовжать жити разом, і росія допоможе скинути українцям “антинародний та антиісторичний режим”.
У Офісі президента порадили Лаврову стежити за тим аби самому не опинитися на звалищі історії, передає РБК-Україна.
“Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері, що твоя мета – “позбутися антинародного київського режиму”, – прокоментував Михайло Подоляк, радник голови ОП.
За його словами, ці слова належать суб’єкту, який представляє країну-варвару, що без жодних причин вторглася на чужу територію і максимально жорстоко вбиває українців.
“Так от, “режими” – це щось у російських в’язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так? Вирішуючи скинути “антиісторичні режими”, важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб’єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів”, – зазначив радник глави ОП України.
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