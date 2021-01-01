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Кислиця порадив лаврову звернутися по психіатричну допомогу

Війна з московитами 08-мар, 2022, 10:099 prov 0


Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порадив представникам росії, зокрема міністру закордонних справ лаврову, який «обґрунтував» у Твіттері вторгнення в Україну, звернутися по «психіатричну допомогу».
Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, Кислиця, тримаючи в руках роздруківку твіту, зачитав його на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок: «Міністр закордонних справ лавров: мета спеціальної воєнної операції росії - зупинити будь-яку війну, яка може статися на території України або яка може розпочатися звідти».
«Посольство Росії в Лондоні ретвітнуло МЗС Росії, - додав постпред. - Дозвольте нагадати російським дипломатам, що в Лондоні, у разі потреби щодо психічної допомоги, можна набрати номер лінії Національної служби охорони здоров’я: 111».
Як відомо, президент рф путін 24 лютого розпочав масштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
Триває тринадцята доба боротьби з агресором.
Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
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