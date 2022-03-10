Сьогодні в Туреччині зустрінуться глави МЗС України та Росії

На столі переговорів з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим у Анталії, Туреччина - припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з каналів, пише УНН.
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"На столі – припинення бойових дій і виведення російських сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває, війну потрібно припинити, треба зберегти українські життя, українські міста", - сказав дипломат.
"Але говорити – не означає здаватись. Ніхто здаватись не буде, послухаємо що скаже пан Лавров, дамой йому гідну відповідь", - додав він.
Раніше
Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Туреччині.
Як писав УНН, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.
Джерело: УНН