Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян росії (московитів)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів у п’ятницю, 17 червня, ухвалив рішення про припинення дії угоди про безвізовий режим із росією.
Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для в'їзду громадян російської федерації.
У своєму Telegram-каналі глава уряду уточнив, що рішення набуває чинності з 1 липня 2022 року, після чого громадяни країни-агресора не зможуть потрапити в Україну без візи.
«Остаточно розриваємо зв'язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», - написав Шмигаль.
Раніше президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запроваджує візовий режим для росіян у рамках протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.
2 травня петиція до Зеленського щодо візового режиму з Росією набрала необхідні 25 тисяч голосів. Петиція була створена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, 11 лютого, її автором є Микита Мазура.