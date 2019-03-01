Выбор напольного покрытия

Пол является основой любого жилья. Его эксплуатация происходит ежедневно. А вот ремонтировать его, в отличие от стен и потолка, часто не получится. И для того чтобы не возвращаться к вопросу замены напольного покрытия хотя бы лет десять, нужно правильно выбрать материал. Если не учитывать дорогостоящие материалы типа пробки и наборного паркета, то стоит приобрести качественный линолеум, ламинат или напольную плитку.
Для каждого помещения — свой пол
Времена, когда во всех комнатах использовался один и тот же материал для пола, давно прошли. В зависимости от функций помещения, от тех нагрузок, которым будет подвергаться покрытие, и выбирают его вид.
Любое жильё делится на три зоны:
• зона отдыха;
• рабочая зона;
• зона повышенной проходимости.
В зоне отдыха лучше укладывать ламинат, ковровую плитку vigmas.kiev.ua или ковровое покрытие. А вот во второй и третьей зонах более предпочтительны нетребовательные в уходе материалы: плитка или ламинат.
Особенности современных материалов
Ламинат считается одним из самых современных видов покрытия. Для того чтобы пол из него был долговечным, нужно выбирать изделия с высокой степенью износоустойчивости. Ламинат не подходит для укладки в помещениях с высокой влажностью. Ещё одна особенность материала – такие полы отличаются некоторой «звонкостью».
Линолеум представляет собой полимерный материал на подложке. Основной минус – может вредить здоровью, поэтому желательно выбирать материалы ведущих производителей. Плюсы: лёгкая укладка, простой уход.
Для тех помещений, где пол будет постоянно контактировать с водой, предпочтительна укладка напольной плитки. Этот материал не требователен к уходу, имеет множество расцветок. Основной его недостаток – холодная поверхность.
Таким образом, нельзя сказать однозначно, что ламинат лучше линолеума, но хуже плитки. Для каждого помещения нужно выбрать свой пол. А после, купив один из перечисленных вариантов обеспечить грамотный монтаж этого покрытия. Только сочетание качественного материала с профессиональной укладкой даст возможность на долгие годы забыть о ремонте.