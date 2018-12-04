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На Рівненщині 34 дитини-сироти отримали власне житло

Рівненська область 28-гру, 2018, 11:169 prov 0
34 помешкання придбали для дітей-сиріт з Рівненщини. На ці потреби з державного бюджету цьогоріч спрямували 13 мільйонів гривень.
На Рівненщині 34 дитини-сироти отримали власне житло

На фото - власниця квартири з Дубровицького району
Як розповів начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук, це житло у Березнівському, Дубровицькому, Здолбунівському, Костопільському, Корецькому, Гощанському, Рівненському районах та місті Рівне.
Він додав, що отримати житло за рахунок субвенції можуть ті особи із числа дітей-сиріт, хто став на квартирний облік. А це є можливим після досягнення 16 років, зазначив Віктор Марчук.
«Вже другий рік поспіль держава направляє гроші на житло для цих людей. У минулому році це було 5 мільйонів, а цьогоріч суму для Рівненщини збільшили майже утричі – 13 мільйонів. І вже сьогодні у районах молоді люди отримують ключі від омріяних квартир. Вітаю власників і сподіваюся, що в цих помешканнях будуть створені міцні та щасливі родини», - розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
Ще одним, не менш якісним показником у цій сфері, у Рівненській ОДА вважають охоплення сімейними формами вихання більше 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Прес служба РОДА.
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