На Рівненщині 34 дитини-сироти отримали власне житло

34 помешкання придбали для дітей-сиріт з Рівненщини. На ці потреби з державного бюджету цьогоріч спрямували 13 мільйонів гривень.Як розповів начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук, це житло у Березнівському, Дубровицькому, Здолбунівському, Костопільському, Корецькому, Гощанському, Рівненському районах та місті Рівне.Він додав, що отримати житло за рахунок субвенції можуть ті особи із числа дітей-сиріт, хто став на квартирний облік. А це є можливим після досягнення 16 років, зазначив Віктор Марчук.«Вже другий рік поспіль держава направляє гроші на житло для цих людей. У минулому році це було 5 мільйонів, а цьогоріч суму для Рівненщини збільшили майже утричі – 13 мільйонів. І вже сьогодні у районах молоді люди отримують ключі від омріяних квартир. Вітаю власників і сподіваюся, що в цих помешканнях будуть створені міцні та щасливі родини», - розповів голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.Ще одним, не менш якісним показником у цій сфері, у Рівненській ОДА вважають охоплення сімейними формами вихання більше 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Прес служба РОДА.