Деревянный декор в интерьере

Для создания деревянного декора в интерьере используют заготовки, которые обрабатывают механическим или ручным способом. Также существует художественная роспись по дереву, украшение мебели золотом и кракелюрами под антикварные вещи.
Декор деревянного интерьера существенно зависит от выбранного стиля и эпохи, в которых реализуется данный проект. Резные вензеля из дерева в стиле Барокко с глубокими прорезными формами, плавные линии закруженных изгибов Модерна и Арт-нуво, деревянные колонны с пилястрами и экраны с резными украшениями помогают декорировать интерьер и акцентировать внимание на принадлежности к той или иной эпохе.
Выполненные резчиками элементы декора украшают не только встроенные деревянные интерьеры, но и мебель при оформлении гостиных, деревянных библиотек, резных деревянных домашних кабинетов. Неброские резные элементы мебельного декора: розетки, чашки, вензеля, кронштейны дополнят любую стилизованную мебель в Вашем доме или коттедже. Очень много красивого и полезного можно найти тут: www.bagetmaster.com.ua.
Наиболее часто встречающимся элементом декора, выполняемым резчиками и художниками, является родовой герб или фамильный вензель с инициалами хозяев дома.
Именная мебель с инициалами её хозяев высоко ценится любителями антикварной старины. Любая деревянная мебель или деревянный интерьер, выполненный с элементами ручной резьбы, подчёркивает вкус и статус его хозяина. Уникальная технология ручного старания А-ля Ричмонд представлена на фотографиях в сети интернета.
Классическим примером рельефного декора является изготовленный и профилированный на фрезерных станках рисунок резных багетов, плинтусов и деревянных наличников, но венцом творения резного декора для деревянного интерьера является резная скульптура. Кариатиды и атланты держат на своих наполненных силой, прочных мышцах всю красоту деревянных кессонных потолков.