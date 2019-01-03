Перша громада УПЦ (МП) на Рівненщині перейшла до ПЦУ

Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району на Рівненщині оголосила про перехід із Української православної церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України. Це сталося 7 січня після святкової літургії, розповів у коментарі Радіо Свобода староста храму Микола Гаврилюк.«Громада виявила бажання, щоб у нашому селі була створена українська православна церква. Під час цього церква була вщерть заповнена людьми. Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий далі служити громаді», – відповів Гаврилюк.За його словами за це рішення проголосували понад 300 членів громади. Жодного парафіянина, який був би проти, не було.Це перший випадок переходу громади УПЦ (МП) до ПЦУ в Рівненській області.Загалом після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України вже понад 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури. За підрахунками УПЦ (МП), наприкінці 2012 року в її складі перебували 11 393 парафії.6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.