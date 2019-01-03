У Рівному зупинено незаконну реалізацію підакцизної продукції вартістю понад 2,2 мільйона гривень

В рамках проведення операції «Акциз–2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України встановлено, що один із місцевих жителів здійснює незаконне виготовлення та здійснює збут фальсифікованої алкогольної продукції та спирту на одному із складів, який орендував у місцевої компанії. Фальсифікат в упаковках типу Beg-In-Box реалізувався жителям Рівненської області.Проведено огляд складських приміщень, за результатами якого з незаконного обігу вилучено більше 10 тис. літрів підакцизних товарів (спиртової суміші, спирту та фальсифікованого алкоголю), розлитих в пластикові бочки, пластикові пляшки та картонні коробки, засоби для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів загальною орієнтовною вартістю більше 2,2 млн. грн.Жодних документів на виявлену продукцію фігурантом не пред’явлено.Триває слідство.ГУ ДФС у Рівненській області.