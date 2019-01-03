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У Рівному зупинено незаконну реалізацію підакцизної продукції вартістю понад 2,2 мільйона гривень

Рівненська область 09-січ, 2019, 13:329 prov 57
В рамках проведення операції «Акциз–2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України встановлено, що один із місцевих жителів здійснює незаконне виготовлення та здійснює збут фальсифікованої алкогольної продукції та спирту на одному із складів, який орендував у місцевої компанії. Фальсифікат в упаковках типу Beg-In-Box реалізувався жителям Рівненської області.
У Рівному зупинено незаконну реалізацію підакцизної продукції вартістю понад 2,2 мільйона гривень

Проведено огляд складських приміщень, за результатами якого з незаконного обігу вилучено більше 10 тис. літрів підакцизних товарів (спиртової суміші, спирту та фальсифікованого алкоголю), розлитих в пластикові бочки, пластикові пляшки та картонні коробки, засоби для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів загальною орієнтовною вартістю більше 2,2 млн. грн.
Жодних документів на виявлену продукцію фігурантом не пред’явлено.
Триває слідство.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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