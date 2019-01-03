Рівненські аудитори сприяють відшкодуванню незаконних витрат

Рівненська область 24-січ, 2019, 11:579 prov 0

Упродовж минулого року спеціалістами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області під час ревізій виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат, на 26,4 млн грн. Вжитими заходами забезпечено відшкодування втрат на 18,3 млн гривень.

Серед найбільш масштабних контрольних заходів - ревізія фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області, де інспекторами виявлено втрат ресурсів на понад 5 млн грн. Також майже на 7 млн грн втрат виявлено ревізіями окремих питань фінансово-господарської діяльності проведеними в чотирьох управліннях соціального захисту населення та на 863 тис. грн порушень встановлено у фінансово-господарській діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Окрім того, проведеними минулоріч аудитами виявлено втрат ресурсів та неефективних витрат (неотриманих доходів) на 36,4 млн гривень.

Один із найбільш результативних – державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Дубно Рівненської області, яким встановлено втрати доходів та можливі резерви наповнення доходної частини бюджету на загальну суму 27,9 млн грн. Загалом від впровадження пропозицій за результатами проведених в 2018 році 8 державних фінансових аудитів, отримано економічний ефект майже на 2 млн гривень.

За результатами проведених контрольних заходів до об’єктів контролю застосовано 39 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, на посадових осіб складено 164 протоколи про адміністративні правопорушення.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.

