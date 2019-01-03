САЙТ-ВІЗИТКА за 1500 ГРН.

Якщо Ви хочете замовити якісне створення сайту-візитки, тоді Ви звернулися за адресою!

Краща пропозиція на ринку за співвідношенням ціна-якість!

Замовивши сайт-візитку у нас Ви отримаєте:

1. Реєстрація доменного імені на 1 рік.

2. Хостинг на 3 місяці безкоштовно.

3. Створення необхідної структури 3. Створення необхідної структури сайту з основними розділами та сторінками (до 10 сторінок).

4. Первинну оптимізацію під пошукові системи 4. Первинну оптимізацію під пошукові системи сайту + реєстрація в основних пошукових системах

(Яндекс, Google, Mail).

5. Налаштування ектронной пошти.

6. Карта проїзду до офісу.

7. Форма зворотнього зв'язку.

8. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, онможет замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності корпоративного 8. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, онможет замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності корпоративного сайту , захист від злому, швидке виправлення будь-яких помилок і поступове вдосконалення сайту . Вартість техпідтримки становить 200 грн. в місяць.

9. Розкрутка. Вартість просування 9. Розкрутка. Вартість просування сайту в пошукових системах залежить від кількості ключових запитів і від рівня конкуренції в сфері діяльності даного інтернет-магазину. В нашій студії вартість розкрутки корпоративного сайту складає від 1000 грн. в місяць в залежності від запитів.





Терміни 1 - 2 дні.





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