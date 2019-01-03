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САЙТ-ВІЗИТКА за 1500 ГРН.

Послуги, Просування 26-січ, 2019, 15:069 prov 13
 

Сайт-візитка 1500 грн. 

 

Якщо Ви хочете замовити якісне створення сайту-візитки, тоді Ви звернулися за адресою!

Краща пропозиція на ринку за співвідношенням ціна-якість!
Замовивши сайт-візитку у нас Ви отримаєте:
1. Реєстрація доменного імені на 1 рік.
2. Хостинг на 3 місяці безкоштовно.
3. Створення необхідної структури сайту з основними розділами та сторінками (до 10 сторінок).
4. Первинну оптимізацію під пошукові системи сайту + реєстрація в основних пошукових системах
   (Яндекс, Google, Mail).
5. Налаштування ектронной пошти.
6. Карта проїзду до офісу.
7. Форма зворотнього зв'язку.
8. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, онможет замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності корпоративного сайту, захист від злому, швидке виправлення будь-яких помилок і поступове вдосконалення сайту. Вартість техпідтримки становить 200 грн. в місяць.
9. Розкрутка. Вартість просування сайту в пошукових системах залежить від кількості ключових запитів і від рівня конкуренції в сфері діяльності даного інтернет-магазину. В нашій студії вартість розкрутки корпоративного сайту складає від 1000 грн. в місяць в залежності від запитів.

       Терміни 1 - 2 дні. 

 Контакти:

             Тел .: +38 (068) 353-61-60

                     +38 (095) 625-97-27
 
                     +38 (093) 586-62-00
    
 Наша пошта : studio@mogem-vse.com.ua

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