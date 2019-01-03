САЙТ-ВІЗИТКА за 1500 ГРН.

Якщо Ви хочете замовити якісне створення сайту-візитки, тоді Ви звернулися за адресою!
Краща пропозиція на ринку за співвідношенням ціна-якість!
Замовивши сайт-візитку у нас Ви отримаєте:
1. Реєстрація доменного імені на 1 рік.
2. Хостинг на 3 місяці безкоштовно.
3. Створення необхідної структури сайту з основними розділами та сторінками (до 10 сторінок).
4. Первинну оптимізацію під пошукові системи сайту + реєстрація в основних пошукових системах
(Яндекс, Google, Mail).
5. Налаштування ектронной пошти.
6. Карта проїзду до офісу.
7. Форма зворотнього зв'язку.
8. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, онможет замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності корпоративного сайту, захист від злому, швидке виправлення будь-яких помилок і поступове вдосконалення сайту. Вартість техпідтримки становить 200 грн. в місяць.
9. Розкрутка. Вартість просування сайту в пошукових системах залежить від кількості ключових запитів і від рівня конкуренції в сфері діяльності даного інтернет-магазину. В нашій студії вартість розкрутки корпоративного сайту складає від 1000 грн. в місяць в залежності від запитів.
Терміни 1 - 2 дні.
Контакти:
Тел .: +38 (068) 353-61-60
+38 (093) 586-62-00Наша пошта : studio@mogem-vse.com.ua