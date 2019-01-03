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Акція! Інтернет-магазин за ціною 3 950 грн.!

Послуги, Просування 26-січ, 2019, 14:579 prov 17

Акція! Інтернет-магазин за ціною     5 500 грн. 3 950 грн.! 

Інтернет-магазин за 2 950 грн.


Якщо Ви хочете замовити якісне створення інтернет-магазину, тоді Ви звернулися за адресою!

Замовивши інтернет-магазин у нас Ви отримаєте:

1. Якісний, працюючий сайт, який приносить прибуток!

2.Зручну систему управління інтернет-магазином.

(Управління товарами, категоріями, замовленнями, новинами, зможете самостійно додати товари та інші можливості)

3. Хостинг на 6 місяці безкоштовно.

4. Доменне ім'я.

5. Внутрішня оптимізація інтернет-магазину.

6. Оптимізація для пошукових систем.

7. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, то він може замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності інтернет-магазину, захист від злому, швидке виправлення будь-яких помилок і поступове вдосконалення сайту. Вартість техпідтримки становить 200 грн. в місяць.

8. Розкрутка. Вартість просування сайту в пошукових системах залежить від кількості ключових запитів і від рівня конкуренції в сфері діяльності даного інтернет-магазину. В нашій студії вартість розкрутки нового інтернет-магазину становить від 1000 грн. в місяць, в залежності від конкуренції запитів.


 Контакти:

             Тел .: +38 (068) 353-61-60
                     +38 (095) 625-97-27 
                     +38 (093) 586-62-00
    
 Наша пошта : studio@mogem-vse.com.ua

 
 
 
 
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