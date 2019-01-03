Акція! портал новин за 2 950грн.!

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3. Хостинг на 6 місяців безкоштовно.

4. Внутрішня оптимізація сайту.

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(Можливість самостійно змінювати, доповнювати і змінювати вміст сайту, а також створювати, додавати нові сторінки.)

7. Створення необхідної структури сайту з основними розділами та сторінками.

8. Оптимізацію під пошукові системи.

9. Налаштування ектронної пошти.

10. Карта проїзду до офісу.

11. Навчання системі управління сайтом.

12. Техпідтримка. Якщо клієнт бажає, він може замовити у нашій студії техпідтримку. В дану послугу входить забезпечення працездатності сайту, захист від злому, швидке виправлення будь-яких помилок і поступове вдосконалення сайту. Вартість техпідтримки становить 200-500 грн. в місяць.

13. Розкрутка. Вартість просування сайту в пошукових системах залежить від кількості ключових запитів і від рівня конкуренції в сфері діяльності даного сайту. В нашій студії вартість розкрутки сайту складає від 1000 грн. в місяць, у залежності від запитів.









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