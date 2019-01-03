За результатами декларування доходів громадян бюджети Рівненщини отримали 17,5 мільйонів гривень

Рівненська область 28-січ, 2019, 16:389 prov 52

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що у 2018 році 4841 мешканець області, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, подали податкові декларації про отримані доходи 2017 року.

Загальна сума задекларованого доходу в 2018 році склала 1 мільярд 5 мільйонів гривень. За результатами проведених перерахунків громадянами визначено до сплати 17,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, ними вже сплачено 17,6 млн. грн. цього платежу. Також за результатами декларування доходів громадян державний бюджет країни отримав 3,8 млн. грн. військового збору.

Нагадуємо, що з 1 січня 2019 року стартувала чергова деклараційна кампанія. Відтак громадяни, які зобов’язані задекларувати доходи, або бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть звернутися у фіскальні органи за місцем своєї реєстрації аби виконати свій конституційний обов’язок.

ГУ ДФС у Рівненській області.